Balint a rabufnit! Atac dur la adresa lui Gigi Becali: "M-am saturat! E ceva separat de fotbal, de performanta! " M-am saturat! E ceva separat de fotbal, de performanta!"

Situatia unica de la FCSB ridica mari semne de intrebare printre oamenii din fotbalul romanesc.

Unul dintre cei mai importanti jucatori din istoria Stelei, Gabi Balint, a vorbit despre situatia de la FCSB, acolo unde patronul Gigi Becali l-a pus antrenor pe Dinu Todoran dintr-un motiv absolut halucinant. Dupa cum chiar finantatorul anunta, Todoran a fost contactat pentru a lucra la academia clubului, dar a spus ca nu poate vorbi la telefon aflandu-se la biserica, iar asta l-a impresionat pe Becali, recunoscut ca un om religios si cu valori spirituale.

Balint a fost foarte acid cu privire la aceasta situatie inedita, nefiind prima din istoria recenta a clubului bucureatean, si a spus ca nu vrea sa comenteze, fiind satul de regulile noi inventate de patronul echipei care nu aduc nimic bun formatiei sale.

"Sincer, nu as vrea sa mai comentez nimic despre FCSB. M-am saturat, e ceva separat de fotbal, de performanta, sunt reguli noi, inventate, nu sunt normale, nu am spus-o doar eu. Nu cred ca exista patron care sta acasa, nici nu mai vine la meciuri, ca sa dirijeze totul ca un papusar, nu exista asa ceva in lumea asta. Mai sunt patroni care mai intervin, dar nu asa", a spus Gabi Balint la Digisport.