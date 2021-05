Becali, gata sa dea prima lovitura pe piata transferurilor! Care este jucatorul cu care negociaza

Gigi Becali a anuntat ca va face mai multe transferuri in perioada urmatoare.

Patronul FCSB-ului a declarat ca vrea sa intareasca lotul cu doi-trei fundasi centrali, dar si cu un atacant, post pe care ros-albastrii au avut mari probleme in acest sezon.

Astfel, dupa ce l-a ales antrenor pe Dinu Todoran, patronul a inceput deja sa negocieze si transferurile, iar prima sa mutare ar fi Andrei Cordea, jucatorul care i-a dat lovitura FCSB-ului in playoff, a anuntat jurnalistul Dan Filoti la Digi Sport. Juvatorul a inscris impotriva ros-albastrilor in remiza de la Giurgiu, 2-2.

Cordea a jucat in 33 de meciuri pentru Clinceni in acest sezon, timp in care a inscris de patru ori si a oferit si trei pase de gol.

"Vom face cu siguranta transferuri, avem nevoie de 4-5 jucatori. 100% vom lua un fundas central si un atacant. Asta e sigur. Dupa, e posibil sa mai fac investitii de viitor. Asa procedez eu. Iau doi fotbalisti pentru performanta imediata si doi pentru viitor, sa iau bani pe ei", declara Gigi Becali recent pentru gsp.ro.

Cota de piata a lui Cordea este de 450 000 de euro, conform Transfermarkt, iar contractul sau cu Clinceni expira in iunie 2023.