EXCLUSIV | "Urmatorul antrenor o sa fie Teodosie?" Reactie acida dupa ce Becali a anuntat ca Todoran va fi antrenor la FCSB: "De ce a mai facut licenta PRO?"

Gigi Becali si-a ales antrenor dupa ce Toni Petrea a anuntat ca nu va mai ramane pana la finalul sezonului.

Dinu Todoran este alegerea lui Gigi Becali pentru banca tehnica a ros-albastrilor. Patronul a dezvaluit ca voia sa il contacteze pe tehnician pentru echipa a doua, insa in momentul in care a auzit ca este la Biserica, l-a ales pentru prima echipa.

Valeriu Rachita a comentat situatia noului antrenor al ros-albastrilor si a profitat de ocazie pentru a face o remarca ironica la adresa urmatorului tehnician. Fostul jucator a glumit, spunand ca urmatoarea alegere ar putea fi Inalt Prea Sfintitul Teodosie.

Totodata, Rachita a spus ca nu intelege alegerea lui Todoran, mai ales in contextul in care si-a luat licenta PRO si ar putea pregati echipe, fara sa fie sub comanda lui Gigi Becali.

"Nu l-am vazut semnand contractul, eu zic sa mai asteptam. Asa a fost si Sumudica antrenor, au fost mai multi. Sa ne asteptam ca urmatorul antrenor sa fie Teodosie sau cine?

Eu nu inteleg de ce patronul nu isi da seama ca face rau propriului club.

Urmatorul modul de licenta PRO sa il tinem la manastire undeva. Eu il pot intelege pe Dinu Todoran dintr-un punct de vedere ca a ales FCSB, dar din punctul antrenorului, nu pot intelege. De ce a mai facut licenta PRO? De ce sa te mai duci la scoala ca sa faca un ciclu saptamanal si echipa si schimbarile sa fie decise de altii?

FCSB nu mai are marca Steaua, FCSB nu are stadion propriu. Ei au vandut tineri pentru ca au si cumparat, au cumparat jucatori tineri, au dat bani pe ei, au crescut. Eu ma uit la Academie, e la nivelul echipelor din Vest, dar daca nu se schimba managementul clubului, daca nu se va schimba metodica si optica jucatorilor, copiii vor fi crescuti in acel mod. Ajung la echipa mare si vor sti si ei ca nu antrenorul ii baga in echipa, ci vor fi ordinele de la Palat", a spus Valeriu Rachita la PRO X.