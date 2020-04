Situatie teribila pentru golgeterul adus sa o califice pe FCSB in Champions League! Toata familia sa are COVID! Cum se simte fotbalistul

Jucatorul de la care Becali astepta goluri pentru Champions League trece prin momente deficile.

Fost golgeter in Liga 1 in culorile CFR-ului, Tade sufera din cauza coronavirusului. Atacantul are toata familia infectata cu Covid-19, virusul care a facut prapad in toata lumea:

"Fiul meu si sotia mea au contactat virusul Covid-19. Apoi, si fiica mea a luat virusul. Ea a avut prima simptome. A avut febra, si-a pierdut mirosul si gustul", a spus Tade pentru Antena Sport

Tade a ajuns la FCSB in 2015 in schimbul a 500.000 de euro. Becali l-a transferat in timpul preliminariilor europene, sperand sa-l ajute pe Radoi sa califice echipa in grupele Champions League.

Dupa un debut promitator, Tade s-a chinuit sa se impuna in primul 11 si a fost dat afara dupa numai cateva luni. FCSB a ratat toate obiectivele europene, iar Radoi si-a dat demisia din cauza interventiilor repetate ale lui Becali.