Gigi Becali, derapaj rasist în direct: „Asta e porecla lor. Gata! ”

Deși cuvântul „țigan” poate fi considerat rasist, potrivit CNCD (Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării), Becali a susținut că scandarea suporterilor echipei sale reprezintă doar o „poreclă” în contextul unei rivalități.

Gigi Becali a intervenit la televizor, în contextul în care anumiți fani FCSB au fost acuzați de rasism pe Arena Națională față de rivalii de la Rapid, cu ocazia derby-ului câștigat de echipa sa sâmbătă cu scorul de 4-1.

El este cel mai bun portar al anului! Cine a câștigat trofeul Yashin la Balonul de Aur

Marele absent de la gala Balonul de Aur 2026. A ajuns la spital cu doar două zile înainte

Balonul de Aur 2026, ACUM! Harry Kane, cel mai bun atacant al anului! Toate detaliile de la Londra sunt AICI

„Ce scandări rasiste? Ce e aia 'rasiste'? Eu știu definiția rasismului, dar voi inventați rasismul! Cine are mai mulți țigani în galerie?

Unde e rasismul? Să fie reglementările pe adevăr și pe realitate, nu dacă se cântă un cântec. Aia e porecla lor. Dacă zic de Dinamo, de câini, înseamnă că îi fac animale pe cei de la Dinamo?

Nu e așa scandarea? Am avut mereu boală pe câini? E vorba de o rivalitate. Dacă așa considerau, mergeau la comisii. Văd că voi considerați. Voi inventați și speculați. Așa le spune, țigani, asta e porecla lor.

Becali: „Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta”

Nouă ni se spune 'Steaua'. Ei au porecla asta. Dacă jucăm cu Real Madrid, spunem că avem boală pe 'Blancos'. Dacă jucăm cu Milan, aveam boală pe 'Rossoneri'. Nu este rasism.

Ce e mai rău? Să înjuri de mame, de neveste, de copii, sau să strigi o poreclă? Nu există! Nu e rasism! E un cântec care se cântă! E porecla unui club! Gata! Galeria Rapidului nu se supără! Văd că se supără alții.

Noi avem mai mulți țigani în galerie! Ce fac? Strigă împotriva lor? Nu au boală pe țigani, au boală pe echipa asta. Dacă ar avea boală pe țigani, nu i-ar mai primi pe țigani în galerie la noi", a declarat Gigi Becali, potrivit digisport.ro.

Patronul FCSB-ului, contrazis în direct

Ulterior, moderatorul Vali Moraru l-a contrazis pe omul de afaceri.

„Asta nu scuză cu nimic. Am auzit argumentul ăsta de la oameni care sunt rasiști, că au prieteni din etnia cutare. N-are nicio legătură că ai prieteni maghiari și apoi strigi 'afară, afară cu ungurii din țară'. Nicio legătură!

N-au găsit altă rimă, am înțeles. Să zică de Rapid, dacă au ceva de zis. Cine le-a pus porecla asta, ei înșiși? Există o evoluție a civilizației.

Dacă într-o vreme erau permise, se râdea așa și pe dincolo, totuși, haideți să evoluăm puțin! Să ne intereseze să cântăm ceva prin care să susținem echipa noastră”, a intervenit Moraru.

Becali și-a menținut însă opinia: „Nu vreau să evoluăm, eu vreau să rămânem așa, primitivi. Nu vreau să evoluăm în TikTok”.