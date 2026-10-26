La Moscova s-a dat verdictul! Cine „ar trebui” să câștige Balonul de Aur

La Moscova s-a dat verdictul! Cine „ar trebui” să câștige Balonul de Aur Fotbal extern
SPORT.RO
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Iuri Gavrilov, fostul jucător al celor de la Spartak Moscova, a indicat fotbalistul pe care îl consideră îndreptățit să primească trofeul.

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kylian mbappeBalonul de AurIuri Gavrilov
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Ceremonia de decernare a Balonului de Aur are loc astăzi, 26 octombrie, începând cu ora 22:00. Înaintea evenimentului, fostul fotbalist rus a expus criteriile după care ar trebui desemnat învingătorul și a numit jucătorul său preferat.

Kylian Mbappe, văzut drept câștigătorul meritat al trofeului

Potrivit Sport.ru, care citează RIA Novosti Sport, Iuri Gavrilov a explicat că aportul adus jocului colectiv și eficiența sunt decisive în stabilirea câștigătorului, motiv pentru care îl susține pe Kylian Mbappe în cursa pentru trofeu, atacantul francez al celor de la Real Madrid.

„Este greu de spus cine va câștiga premiul. Toți pretendenții sunt diferiți în felul lor. Eu aș evalua randamentul unui jucător, ce face fotbalistul mai mult pentru echipă. Trebuie calculat cine cât a marcat, și nu numai. Cred că Mbappe merită Balonul de Aur”, a spus Gavrilov, potrivit sursei citate.

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Mbappe a răpus-o pe FC Barcelona / Foto IMAGO
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Cine sunt ceilalți nouă fotbaliști din Top 10 pentru Balonul de Aur

Kylian Mbappe, vârful naționalei Franței și al lui Real Madrid, face parte din primii zece candidați pentru distincția individuală. Lista completă a celor zece nominalizați îi cuprinde pe următorii jucători:

  1. Kylian Mbappe (Franța, Real Madrid);
  2. Harry Kane (Anglia, Bayern Munchen);
  3. Michael Olise (Franța, Bayern Munchen);
  4. Fabian Ruiz (Spania, PSG);
  5. Ousmane Dembele (Franța, PSG);
  6. Khvicha Kvaratskhelia (Georgia, PSG);
  7. Lamine Yamal (Spania, Barcelona);
  8. Rodri (Spania, Manchester City / Barcelona);
  9. Lionel Messi (Argentina, Inter Miami);
  10. Erling Haaland (Norvegia, Manchester City).
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