La Moscova s-a dat verdictul! Cine „ar trebui” să câștige Balonul de Aur

Ceremonia de decernare a Balonului de Aur are loc astăzi, 26 octombrie, începând cu ora 22:00. Înaintea evenimentului, fostul fotbalist rus a expus criteriile după care ar trebui desemnat învingătorul și a numit jucătorul său preferat.

Kylian Mbappe, văzut drept câștigătorul meritat al trofeului

Potrivit Sport.ru, care citează RIA Novosti Sport, Iuri Gavrilov a explicat că aportul adus jocului colectiv și eficiența sunt decisive în stabilirea câștigătorului, motiv pentru care îl susține pe Kylian Mbappe în cursa pentru trofeu, atacantul francez al celor de la Real Madrid.

„Este greu de spus cine va câștiga premiul. Toți pretendenții sunt diferiți în felul lor. Eu aș evalua randamentul unui jucător, ce face fotbalistul mai mult pentru echipă. Trebuie calculat cine cât a marcat, și nu numai. Cred că Mbappe merită Balonul de Aur”, a spus Gavrilov, potrivit sursei citate.