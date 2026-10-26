FCSB, tot mai aproape de jackpot! Gigi Becali jubilează după cea mai recentă predicție

FCSB, tot mai aproape de jackpot! Gigi Becali jubilează după cea mai recentă predicție Superliga
SPORT.RO
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FCSB are șanse mari să încaseze o sumă considerabilă de bani la finalul acestui sezon, după ce l-a cedat pe Daniel Bîrligea în Serie A.

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Frosinone a plătit 1,5 milioane de euro pentru împrumutul lui Daniel Bîrligea de la FCSB. Conform acordului dintre părți, transferul devine automat definitiv, pentru încă 3,5 milioane de euro, în cazul în care formația din Serie A evită retrogradarea.

FCSB, șanse de peste 96% să îl cedeze definitiv pe Bîrligea la Frosinone, chiar dacă atacantul nu joacă

După victoria lui FCSB din derby-ul cu Rapid (4-1), Gigi Becali spunea"mă uit pe aplicație la clasamentul din Italia mai mult decât la cel din România", având în vedere miza financiară uriașă.

Duminică, Frosinone a reușit un nou rezultat mare în Serie A. Nou-promovata a remizat pe terenul Atalantei, scor 4-4, iar formația lui Daniel Bîrligea și-a continuat startul de sezon remarcabil.

Frosinone ocupă locul 6 după 8 etape, cu 14 puncte, iar statisticienii de la Football Meets Data anticipează că șansele pentru salvarea de la retrogradare au crescut la 96,1%!

La ora actuală, principalele echipe văzute în lupta pentru evitarea retrogradării sunt Venezia (71,9% șanse de a pica în Serie B), Parma (56,5%) și Udinese (40,2%). Nici Genoa lui Dan Șucu nu stă extraordinar (23,5%).

FCSB pare că a fost foarte inspirată în momentul în care a stabilit clauza de transfer definitiv a lui Bîrligea. În loc să condiționeze mutarea de minutele atacantului, Gigi Becali a preferat să impună clauza referitoare la statutul lui Frosinone.

Bîrligea nu a jucat deloc contra Atalantei, iar în total a strâns puțin peste 15 minute în Serie A, fără a avea realizări. Internaționalul român este doar a treia variantă de atacant la Frosinone, după golgheterul Antonio Raimondo și Tomas Bobcek.

Clasamentul din Serie A după 8 etape

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