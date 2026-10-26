Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ieșit campion cu o etapă înainte de final

În startul sezonului 2020/2021, FCSB avea probleme serioase. Mai mulți jucători importanți sufereau de COVID, iar înainte de meciul cu Slovan Liberec, din turul 3 UEFA Europa League, au fost legitimați pe ultima sută mai mulți fotbaliști.

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mihai Căpățînă a ieșit campion în Kazahstan

Goran Karanovic, David Caiado și Gabriel Enache sunt doar trei dintre fotbaliștii cooptați de echipa patronată de Gigi Becali la acel momente. Pe listă se mai afla și Mihai Căpățînă, însă acesta a refuzat mutarea la formația roș-albastră.

Mijlocașul, care era căpitanul lui FC Voluntari la acel moment, a ales să semneze cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru plătind nu mai puțin de 250.000 de euro pentru ca mutarea să se realizeze.

Mihai Căpățînă a făcut parte din lotul oltenilor pentru aproape 5 ani, între octombrie 2020 și iunie 2025. După despărțirea de Universitatea Craiova, acesta a semnat cu Ordabasy, din postura de jucător liber de contract.

Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, în condițiile în care Ordabasy a ieșit campioană în Kazahstan cu o etapă înainte de final. Formația lui Căpățînă a adunat 68 de puncte în cele 29 de etape disputate, având patru lungimi peste Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universității Craiova din UEFA Conference League.

În meciul care i-a asigurat titlul lui Ordabasy, Mihai Căpățînă a fost titular, fiind înlocuit abia în minutul 59 al înfruntării de pe teren propriu cu Zhenis, scor 1-1.