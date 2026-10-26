Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ieșit campion cu o etapă înainte de final

Dorit de Gigi Becali la FCSB, jucătorul a ieșit campion cu o etapă înainte de final Fotbal extern
SPORT.RO
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Fotbalistul care era aproape de FCSB a ieșit campion.

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Mihai CapatinaFCSBGigi Becaliordabasy
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În startul sezonului 2020/2021, FCSB avea probleme serioase. Mai mulți jucători importanți sufereau de COVID, iar înainte de meciul cu Slovan Liberec, din turul 3 UEFA Europa League, au fost legitimați pe ultima sută mai mulți fotbaliști.

Dorit de Gigi Becali la FCSB, Mihai Căpățînă a ieșit campion în Kazahstan

Goran Karanovic, David Caiado și Gabriel Enache sunt doar trei dintre fotbaliștii cooptați de echipa patronată de Gigi Becali la acel momente. Pe listă se mai afla și Mihai Căpățînă, însă acesta a refuzat mutarea la formația roș-albastră.

Mijlocașul, care era căpitanul lui FC Voluntari la acel moment, a ales să semneze cu Universitatea Craiova, Mihai Rotaru plătind nu mai puțin de 250.000 de euro pentru ca mutarea să se realizeze.

Mihai Căpățînă a făcut parte din lotul oltenilor pentru aproape 5 ani, între octombrie 2020 și iunie 2025. După despărțirea de Universitatea Craiova, acesta a semnat cu Ordabasy, din postura de jucător liber de contract.

Mutarea s-a dovedit a fi una inspirată, în condițiile în care Ordabasy a ieșit campioană în Kazahstan cu o etapă înainte de final. Formația lui Căpățînă a adunat 68 de puncte în cele 29 de etape disputate, având patru lungimi peste Kairat Almaty, viitoarea adversară a Universității Craiova din UEFA Conference League.

În meciul care i-a asigurat titlul lui Ordabasy, Mihai Căpățînă a fost titular, fiind înlocuit abia în minutul 59 al înfruntării de pe teren propriu cu Zhenis, scor 1-1.

Ce a declarat Mihai Căpățînă despre transferul la FCSB

Înainte să se despartă de Universitatea Craiova, în primăvara lui 2025, Mihai Căpățînă confirma interesul din partea FCSB, însă cel mai aproape a fost de CFR Cluj, acesta având o înțelegere cu ardelenii. În cele din urmă, mijlocașul a ajuns în Bănie, unde a fost legitimat aproape 5 ani.

„A fost ceva interes din partea FCSB. În realitate, la CFR Cluj am ratat transferul în ultimul moment. Vorbisem cu domnii de acolo, ne înțelesesem asupra detaliilor, doar că, mai fiind câteva lucruri de pus la punct, și... Și a venit telefonul de la Universitatea Craiova, iar pentru mine n-a mai contat nimic.

Nu-mi garanta nimeni că-mi va fi mie mai bine acolo. Cred că am făcut alegerea cea bună, Universitatea Craiova, am ales cu sufletul, am meciuri multe. Am ajuns să joc pe toate posturile, mai puțin portar (nr. râde), dar nu e timpul pierdut. Să aibă grijă portăreii!”, declarat jucătorul în aprilie 2025, potrivit GSP.

  • 600.000 de euro este cota lui Mihai Căpățînă
  • 145 de meciuri, patru goluri și trei pase decisive a adunat mijlocașul la Universitatea Craiova
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