Deranjat că selecționerul Jorge Jesus l-a lăsat pe bancă la meciul cu Norvegia în condițiile în care promisese că îl va folosi 30 de minute, starul lusitan a părăsit cantonamentul naționalei cu avionul privat și s-a vehiculat că nu va mai reveni la prima reprezentativă a Portugaliei.

Cristiano Ronaldo, în lotul preliminar al Portugaliei pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor

Totuși, Jorge Jesus a anunțat lotul preliminar pentru meciurile cu Danemarca și Țara Galilor, iar numele lui Cristiano Ronaldo se află pe listă.

După ce a părăsit lotul naționalei, Cristiano Ronaldo a primit o suspendare de 30 de zile, însă din acel moment, au trecut deja 19 zile, ceea ce înseamnă că fotbalistul va fi disponibil pentru a fi convocat.

Portugalia și-a asigurat deja calificarea în sferturile de finală ale Nations League și mai are nevoie de un singur punct pentru a-și asigura prima poziție în grupă.

Mesajul lui Cristiano Ronaldo după scandalul de la naționala Portugaliei

„Am învățat în viață, de multe ori flămând și fără să am ce să mănânc, că nimeni nu-ți dă nimic gratis. Le promit tuturor suporterilor că voi juca un meci sau mai multe de retragere. Avem timp pentru asta.

Când mă gândesc la echipa națională, am în minte competiția. Asta am avut în cap când am primit vestea decesului tatălui meu. Eram în cantonamentul echipei naționale și am decis să rămân acolo până la finalul meciului. Am făcut-o pentru țară, nu aș fi făcut-o niciodată pentru un club.

Eu sunt într-o condiție fizică bună, joc pentru club și sper să mai marchez goluri. După ce îmi voi ispăși suspendarea, voi fi disponibil, așa cum am fost întotdeauna, să joc și să câștig pentru echipa națională.

Credeți-mă, acesta este adevărul absolut.

Așa cum am promis, am decis să redau, la persoana întâi și în mod direct, circumstanțele evenimentelor de la finalul acțiunii echipei naționale.

După Cupa Mondială, am pregătit o scrisoare adresată portughezilor, pe care încă o am, care conținea cuvintele pe care voiam să le adresez la finalul aventurii mele la echipa națională. La finalul competiției, în avionul cu care ne-am întors din Statele Unite, președintele Federației mi-a cerut și a insistat să revin asupra deciziei de a mă retrage de la echipa națională, pentru că Federația își dorea să continue.

Imediat după, mi-a cerut opinia despre numirea actualului selecționer, pe care îl lua în calcul pentru acest post, pe lângă alte nume pe care nu mi le-a spus. I-am spus președintelui că, din punctul meu de vedere, ar fi alegerea potrivită. Apoi, în ziua în care actualul selecționer a fost prezentat oficial, am fost bucuros de alegere. A fost alegerea potrivită, așa cum au confirmat-o acum rezultatele.

Câteva zile mai târziu, am fost contactat de către noul selecționer, care mi-a spus că ar vrea să ne vedem față în față. I-am spus că sunt de acord și am stabilit o întâlnire. Ne-am întâlnit la baza de pregătire a echipei naționale, unde echipa mea de club făcea cantonamentul de vară. În acea zi, antrenorul mi-a spus că se bazează pe mine și că prezența mea la echipa națională este esențială pentru proiectul lui. Mi-a prezentat un plan care mă includea. Mi-a spus că voi juca primul și al patrulea meci din prima acțiune, din motive care țin de factorul fizic, și că va face trei-patru schimbări de la un meci la altul.

La acel moment, mi-a sugerat să nu călătoresc alături de echipă în Norvegia și în Danemarca. Mi-a propus să joc primul meci și să rămân în Portugalia, apoi să mă realătur grupului pentru meciul de pe Dragao. Am refuzat propunerea imediat. Evident că nu puteam accepta așa ceva. Chiar dacă nu aș fi jucat în meciurile din deplasare, asta nu însemna că nu mai eram căpitanul echipei. Nu eram un exemplu dacă rămâneam în Portugalia. În cele din urmă, antrenorul a fost de acord cu mine.

Simao Coutinho, directorul sportiv de la Al-Nassr, a fost prezent la discuție. A fost persoana căreia actualul selecționer i-a prezentat raportul pe parcursul sezonului trecut și unul dintre cei care au decis să-l aducă la club în 2025.

Cu o zi înainte de începerea cantonamentului, selecționerul a venit la mine acasă, în Lisabona, pentru a discuta din nou, la solicitarea lui. Conversația a fost liniștită și toate aspectele asupra cărora căzuserăm de acord în august rămâneau în picioare. Am jucat în meciul de pe Alvalade și, chiar dacă am fost schimbat, nu am cauzat nicio problemă. Eu i-am pus banderola pe braț lui Bruno Fernandes, fără să mă gândesc că poate fi unul dintre ultimele lucruri pe care le fac la echipa națională. Cel mai important lucru pentru mine din acea zi a fost victoria echipei.

La prânz, în ziua meciului din Norvegia, un asistent al selecționerului m-a abordat la masă și m-a informat că selecționerul vrea să discute cu mine. Spre surprinderea mea, antrenorul m-a întrebat dacă pot să joc 30 de minute. Eu mă concentram pe recuperarea mea, pentru că mă gândeam că nu voi juca în acea zi. Nu a fost nicio problemă. Această solicitare îmi dădea planul de recuperare și de pregătire peste cap, pentru că planul era să joc în meciul al patrulea, pe Dragao, dar evident că am acceptat. El mi-a spus să fiu pregătit, pentru că voi juca 30 de minute. Restul este istorie. Am ieșit la încălzire după pauză, am văzut cum treceau minutele și nu eram chemat. Antrenorul și-a încălcat cuvântul dat.

La finalul meciului, doar voiam să se termine cu o victorie și să fiu singur. Nu m-am dus să salut fanii și este o greșeală pe care am făcut-o. Le prezint scuze portughezilor, le prezint scuze fanilor, le prezint scuze celor care, chiar dacă nu erau portughezi, s-au dus la meci pentru a mă vedea și poate că au rămas dezamăgiți.

48 de ore mai târziu, am avut o conversație: eu, antrenorul și Simao Coutinho, având în vedere că el a fost prezent și la discuția din august. A fost un moment profund și direct, fără filtre. Am căzut de acord că există o singură modalitate prin care putem închide acest caz: anume ca antrenorul să repete la conferința de presă ce mi-a spus mie în privat, în prezența lui Simao Rocha.

Înțelegerea era simplă: antrenorul trebuia să înceapă conferința de presă cu acest subiect și să închidă cazul prin dezvăluirea adevărului. El trebuia să spună că nu am cerut să joc vreun minut, că el a fost cel care a propus planul, că a fost o greșeală să mă scoată la încălzire degeaba, fără să mă trimită pe teren, și că n-ar mai comite asemenea greșeală.

Am încheiat discuția cu o îmbrățișare, mi-a spus că va zice adevărul la conferința de presă și că problema este rezolvată. Urma să nu joc în Danemarca, dar să o fac pe Dragao. Toate acestea s-au întâmplat în prezența lui Simao Coutinho. La solicitarea antrenorului, a fost o ședință prin videoconferință cu el, Simao Coutinho și Tiago Craveiro, în care s-a spus ce discutaserăm. A fost pregătit un scurt text, pe care l-am verificat și care i-a fost dat antrenorului.

La conferință, însă, antrenorul a avut o atitudine complet diferită față de ce discutaserăm. Am văzut afirmații și o agresiune nemeritate, o atitudine de 'eu vreau, eu pot, eu comand' pe care nu am văzut-o în discuțiile private.

Pe hârtia pe care am validat-o (n.r.- și pe care Jorge Jesus ar fi trebuit s-o citească în conferință) scria următoarele:

'Cred că este important, pentru că e adevărul, să clarific câteva lucruri înainte să vorbesc despre Danemarca:

1. Eu i-am propus un plan lui Cristiano, fără ca altcineva să fie implicat. A fost o discuție lungă și pozitivă.

2. Știu cât de mult iubește echipa națională și câtă greutate are numele lui în lume, cu atât mai mult cu cât cunosc influența pozitivă pe care a avut-o în cei 24 de ani consecutivi în care a jucat la echipa națională.

3. Planul pe care i l-am propus lui Cristiano a fost acceptat.

4. El nu mi-a contestat niciodată deciziile. S-a comportat exemplar, a fost loial și profesionist.

5. Meciul cu Norvegia nu era în planul pe care i l-am propus. Totuși, am simțit că el s-a recuperat din punct de vedere fizic după primul meci și i-am spus că s-ar putea să fiu nevoit să-l folosesc. Cristiano a acceptat.

6. Am făcut o greșeală să scot la încălzire pe cineva de calibrul lui Pele și Maradona fără să-l trimit pe teren. Dacă aș fi iar într-o astfel de situație, n-aș mai repeta greșeala.

7. În concluzie, îl vreau pe Cristiano la echipa națională. El crede în mine, a crezut în mine și la Al-Nassr.

8. În privința faptului că nu a salutat fanii, am mai spus-o. Cineva care a jucat peste 230 de meciuri pentru echipa națională nu are nevoie să-i dau eu lecții despre iubirea pentru Portugalia. A fost un moment de frustrare, care nu schimbă nimic. El este jucătorul care dă cele mai multe autografe, face cele mai multe poze și le arată cea mai mare dragoste fanilor. Să nu inventăm probleme care nu există. Când suntem nervoși, reacționăm. Asta este tot'.

În niciun punct din acest document nu a fost notat că selecționerul trebuia să-mi prezinte scuze. A fost a doua oară când selecționerul nu și-a respectat cuvântul.

Am decis să plec din cantonament înainte să apară o altă promisiune încălcată. Din punctul meu de vedere, adevărul este cel mai important lucru în relațiile interpersonale. Oricât de mult ar durea, vreau să mi se spună adevărul.

De altfel, într-o conversație avută cu președintele Federație Portugheze de Fotbal și cu antrenorul în dimineața conferinței de presă, am reiterat că dacă nu mă vor acolo, să-mi spună. Voiam doar să fie sinceri cu mine. Aș fi acceptat și am promis că vom pregăti ceva frumos și nimeni nu va fi supărat. Amândoi au spus că nu e cazul și că locul meu este la echipa națională.

Niciodată nu am intervenit în deciziile antrenorilor în 25 de ani de carieră. Accept ce mi se propune. Respect deciziile, dar, când cuvântul dat nu este respectat, simt că nu am ce căuta acolo.

Trebuie să le prezint scuze și coechipierilor de la echipa națională pentru că am plecat din cantonament. Chiar dacă nu mai credeam în vorbele antrenorului, nu trebuia să plec.

Le prezint din nou scuze portughezilor, dar m-a afectat profund faptul că nu și-a respectat cuvântul dat. Am simțit că, din acel moment, dacă aș rămâne, aș afecta echipa națională și am făcut ce am spus mereu că voi face dacă voi simți că nu sunt util: mi-am făcut bagajele și am plecat.

Consecințele acțiunilor mele trebuie decise de Federația Portugheză de Fotbal. Consider că sancțiunile nu trebuie reduse. Nu sunt orice jucător, sunt căpitanul echipei, deci pretențiile trebuie să fie mai mari. Mi-am prezentat deja scuzele, dar știu că faptele trebuie să aibă urmări. Toată lumea din fotbal știa că regulile sunt aceleași pentru toți.

În această privința, am auzit multe despre un meci de retragere, că merit o ieșire din decor demnă și că Federația vrea să-mi ofere această oportunitate”, se arată în scrisoarea lui Cristiano Ronaldo, preluată de Marca.