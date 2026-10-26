Jucătorul cu numărul 10 de la FC Barcelona s-a prezentat la evenimentul din capitala Angliei într-un costum negru cu o croială largă. Elementul vestimentar care a generat numeroase reacții a fost însă accesoriul atașat la reverul sacoului.

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Detaliul de pe costumul purtat de Lamine Yamal

Potrivit imaginilor video publicate de gruparea catalană pe rețelele de socializare, tânărul fotbalist a optat pentru un pompon decorativ roz, de mari dimensiuni. Accesoriul a creat un contrast puternic cu restul costumului negru ales pentru gală.

Spre deosebire de Lamine Yamal, coechipierii săi Joan Garcia și Rodrigo Hernández au mizat pe un stil clasic pentru acest eveniment. Cei doi jucători au purtat costume negre, asortate cu cămăși în aceeași nuanță, și au sosit la rândul lor alături de partenerele de viață.

Cei trei fotbaliști fac parte din delegația numeroasă pe care FC Barcelona a deplasat-o la Londra pentru gala în cadrul căreia clubul catalan așteaptă să primească mai multe trofee.