”Șepcile Roșii” au marcat unicul gol al partidei în minutul 76 prin Jovo Lukic. Roș-albaștrii au avut un gol anulat lui Alexandru Stoian în prima repriză.
Gigi Becali, reacție surprinzătoare după eșecul lui FCSB cu U Cluj: ”Sunt foarte bucuros!”
FCSB a pierdut pe terenul lui U Cluj, scor 0-1, în etapa a 14-a din Superliga României.
Imediat după meci, Gigi Becali a oferit o primă reacție. Finanțatorul de la FCSB s-a arătat mulțumit de prestația echipei și a remarcat că echipa sa a pierdut ca urmare a unei greșeli a lui Vali Crețu.
Din acest motiv, patronul roș-albaștrilor nu își face griji pentru viitor și spune că toate problemele se vor rezolva cu câteva transferuri.
”Impresie? Sunt foarte bucuros! (n.r. – De ce?) Nu mă interesa să câștig meciul ăsta și să văd echipa fără valoare, pe mine mă interesa să văd echipa mea că joacă cum îmi place mie. Și echipa a jucat cum îmi place mie.
Adică tot meciul n-a dat nicio șansă adversarului, doar că a fost o greșeală a lui Crețu. Avem nevoie de fundaș dreapta. Și atunci, eu sunt mulțumit! Ce? Câștigam meciul ăsta și aveam meciul ăla tot așa, prost... Și ce? Ne îmbătam cu apă rece!
Așa știu că pe termen lung nu îmi fac griji. Un fundaș dreapta, un 6, un 8 și un atacant și câștigăm campionatul. Asta e jocul care îmi place mie. Pase în 3 metri, pas, pas, pas, asta mă interesează pe mine! Posesia! Bine, n-am avut atacant... că dacă era Drăguș de la începutul meciului, alta era situația”, a spus Gigi Becali la Prima Sport.
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