FCSB a încheiat la egalitate duminică, pe Arena Naţională, scor 2-2, cu formaţia Rapid Bucureşti, în etapa a şasea din Superligă, meci în care a condus cu 2-0.

Becali acuză: atacă arbitrajul după Rapid - FCSB 2-2. Care e motivul

Gigi Becali acuză faza de la golul de 1-2.

"Dacă te împinge, ce vină să găsesc lui Ngezana? Îi găsesc vină lui Kovacs. Dacă nu lui Kovacs, celor din VAR. Prima dată îl împinge. Se vede că el nu are nicio intenție să joace mingea. Are preocuparea să-l împingă. Așa se joacă fotbal? Îl împingi pe adversar și după dai în minge? Eu zic că VAR-ul trebuia să intervină, eu așa cred. Dacă nu e așa, atunci mă înșel eu. Dacă are voie să împingă adversarul, așa o fi", a declarat Becali, la Prima Sport.

La pauză roş-albaştrii au efectuat trei schimbări, iar unul dintre noii intraţi, Bîrligea, a şutat periculos în minutul 48. Târnovanu a respins şutul lui Alex Dobre, în minutul 56, pentru ca Bîrligea să primească de la Baba Alhassan, în minutul 61, să pătrundă în careul advers şi să majoreze diferenţa cu un şut deviat.

Koljic a trimis cu capul puţin pe lângă poartă, în minutul 65, iar Ngezana a lovit bara cu o lovitură de cap, în minutul 79. După patru minute Koljic a înscris frumos, cu călcâiul, din careu şi Rapid părea că poate să forţeze egalarea. Ceea ce s-a şi întâmplat, în minutul 90+2, când Ngezana a greşit şi Koljic a reuşit dubla. S-a terminat 2-2, iar giuleştenii sunt pe locul secund, cu 12 puncte, în timp ce FCSB e a 13-a, cu 5 puncte.

