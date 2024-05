Giuleștenii au câștigat derby-ul cu noua campioană a României duminică seară, pe propria arenă, în ultima etapă a play-off-ului Superligii României. Cu un prim ”11” format din tineri, FCSB a pierdut cu 0-2 duelul cu Rapid.

Dialog incendiar între Gigi Becali și Marius Șumudică, după Rapid - FCSB: ”De ce să fiu ofticat?” / ”Șmecherii fotbalistice”

După Rapid - FCSB, Gigi Becali a intervenit în direct la televiziunea PrimaSport. Patronul roș-albaștrilor a avut un dialog aprins cu Marius Șumudică, fost antrenor la Gaziantep, care în urmă cu un an se autopropunea pe banca tehnică a giuleștenilor.

Gigi Becali: Dacă ai posesia cu Rapid în Giulești cu trei copii de 16 ani pe teren. Noi am jucat în foi de viță, posesia la noi. Nu era ofticat Șumudică?

Marius Șumudică: De ce să fiu ofticat? Ăsta e adevărul, Rapid nu știe să joace atac pozițional. FCSB, fără 7-8 titulari, să ai 11-2 la cornere, asta spune multe. E clar că au condus jocul, dar într-un final au pierdut. E greu dacă îți lipsesc 7-8 titulari.

Gigi Becali: Șumudică mai trebuie să facă școală ca să îi dea Șucu bagheta. I-a zis Șucu că nu e de talia lui Becali, să mai învețe puțin!

Marius Șumudică: O să mă pregătesc, domnule Becali, ce să fac? O să mă pregătesc.

Gigi Becali: Știi de ce nu am plecat la Liverpool? Eu am rămas pentru Lucescu. Eu cu el voiam să mă lupt, ce Petrescu, ce Șumudică? Mi-ar fi plăcut să fie Șumudică la Rapid. Nu intram în polemici cu el, nu îmi convine să mai fac certuri, discuții.

Marius Șumudică: Nu îmi permit eu, pentru că dumneavoastră sunteți patron, iar eu sunt antrenor, sunt plătit de un patron.

Gigi Becali: Poate te mai superi și tu.

Marius Șumudică: Eu sunt acasă, sunt liniștit, tund iarba

Gigi Becali: Eu am vorbit cu Șucu, a zis că nu îi e de echipă, el nu are un grup, nu îi place antrenorul, staff-ul, el știe despre ce e vorba. Mi-a zis ’M-am gândit că dictatura pe care o faci dumneata, cam așa trebuie în România’. Atât mi-a zis. Nu că bagă, a zis că e mai bine cu dictatura. Șumi acceptă, ce, e fraier? De ce să nu accepte? Nu știu la ce s-a referit Șucu. Am înțeles că nici nu va antrena Lennon, îl pune pe altul să antreneze. Eu mă rugam să nu îl pună pe Șumi, că aveam lupte grele cu el. Lui îi merge bibilica la tot felul de șmecherii fotbalistice. Până vine Șumi, ajungem la vreo 25 de puncte în față.

Cum arată play-off-ul Superligii României la finalul sezonului

FCSB rămâne prima clasată cu 49 de puncte. Roș-albaștrii au câștigat matematic campionatul încă din etapa #7, când au învins-o pe Farul Constanța cu 2-1. După eșecul 0-1 cu CFR Cluj de săptămâna trecută, FCSB a celebrat primul titlu din formatul play-off/play-out al Superligii României.

CFR Cluj e vicecampioana României cu 46 de puncte. Universitatea Craiova completează podiumul cu 44 de puncte, în timp ce fosta campioană Farul Constanța se situează pe poziția a patra, cu 36 de puncte.

Sepsi OSK, în ciuda faptului că a obținut accederea în play-off la limită, la capătul sezonului regulat, a încheiat a doua parte a campionatului pe cinci, cu 34 de puncte, iar Rapid e ultima clasată cu 32 de puncte.