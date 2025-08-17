Tehnicianul din Giulești le-a reproșat jucătorilor că nu s-au ridicat la nivelul așteptat în acest meci. De asemenea, Gâlcă așteptă încă un transfer în zilele următoare.

Discursul lui Gâlcă după Rapid - FCSB 2-2



Costel Gâlcă spune că se aștepta la o prestație mai bună din partea elevilor săi în duelul cu FCSB:



"În prima repriză am fost prea lenți și am făcut greșeli, chiar și fără presiune. La mijlocul terenului mijlocașii trebuiau să stea mai mult între linii, iar extremele stăteau înăuntru și nu îi puteam desface. Cred că jucătorii sunt destul de maturi ca să poată juca mai bine în astfel de meciuri.

Mă așteptam să jucăm mult mai bine în prima repriză. Erau jucători de la FCSB care veneau după accidentare, s-a văzut asta. A fost meritul lui Koljic, dar și al echipei (n.r pentru egalare). Jucătorii care au intrat au adus un plus în joc, poate au intrat și cu idei mai clare.

Cred că Ngezana putea să respingă foarte ușor mingea, dar și noi am luat goluri ușoare. Nu și-au creat foarte multe ocazii. Nici noi nu am avut exagerat de multe.



Sunt lucruri pe care le repetăm la antrenament. Ca joc nu am arătat bine. Mă așteptam la mai mult. Mă așteptam la un joc mult mai dinamic", a declarat Costel Gâlcă, la finalul meciului.

Întrebat dacă Rapid ar putea transfera încă un mijlocaș central în această perioadă, un număr 8, Gâlcă a declarat: "Nu știu, vedem. Poate mai vin și alții, dar ne mai trebuie un jucător la mijloc".

Rapid a egalat în prelungiri, după ce FCSB a condus cu 2-0



FCSB a condus cu 2-0 în derby-ul de pe Arena Naționașă, unde Rapid a fost gazdă, dar meciul s-a încheiat la egalitate. Costel Gâlcă a evitat astfel primul eșec pe banca giuleștenilor.



Campioana en-titre a preluat devreme conducerea pe Arena Națională. Mihai Lixandru s-a poziționat perfect la o lovitură de colț, în minutul 7, și a reluat cu capul în plasă pentru 1-0. FCSB s-a distanțat pe tabelă în minutul 61, când rezerva Daniel Bîrligea nu l-a iertat pe Franz Stolz.



Rapid a revenit în meci pe final, după o prestație modestă pe Arena Națională. Elvir Koljic a înscris spectaculos, cu câlcâiul, în minutul 83. Bosniacul a câștigat un duel în centrul careului, iar de acolo a reluat surprinzător cu câlcâiul. Rapid s-a aruncat apoi în atac, iar Elvir Koljic a reușit să semneze "dubla". Siyabonga Ngezana a pierdut un balon în apropierea careului, mingea a ajuns în șase metri, iar Koljic a restabilit egalitatea.



Campioana en-titre a ajuns la patru etape consecutive fără succes în Liga 1. După înfrângerile cu Farul Constanța (1-2), Dinamo (3-4) și Unirea Slobozia (0-1), FCSB nu a reușit să treacă nici de Rapid (2-2).



Pentru FCSB urmează duelul tur din play-off-ul UEFA Europa League. Primul meci dintre FCSB și Aberdeen FC va avea loc pe 21 august, în Scoția. Returul se va disputa pe 28 august, pe Arena Națională.



Rapid va avea parte de un meci mai accesibil în runda următoare, giuleștenii vor da piept cu nou-promovata Metaloglobus.

