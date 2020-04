"I-am dat mesaj domnului Becali!" Transferul la care Gigi nu mai spera e aproape sa se faca! Detalii de ultima ora despre lovitura pe care o poate da FCSB: "E o oferta buna"

Valeriu Iftime a anuntat ca va relua negocierile pentru transferul lui Andrei Chindris la FCSB.

Patronul celor de la FC Botosani, Valeriu Iftime, a anuntat ca va relua negocierile cu Becali pentru transferul lui Chindris. Becali a spus ca ofera 400 de mii de euro in schimbul fundasului, insa Iftime a refuzat sa negocieze in saptamana Pasteului. Acesta a spus ca ii va da un mesaj lui Becali pentru a negocia transferul fotbalistului.

"I-am dat un mesaj domnului Becali, ca suntem disponibili sa discutam acum transferul lui Andrei la FCSB, in conditiile in care Andrei are o discutie cu FCSB si povesteste conditiile ca el sa fie de acord sa plece sau nu. Era de datoria mea sa incep discutiile, pentru ca eu le-am oprit atunci, eu am spus ca nu fac afaceri in saptamana patimilor. Dupa asta, trebuia sa dau un mesaj, din politete.

O oferta, fie ea si de 600.000, sau cat am sa cer eu acum la domnul Becali, este o oferta buna. Nu e niciun fel de secret, la ora actuala exista certe discutii cu doi impresari, unul pentru Spania si unul pentru Belgia, care ma bat la cap ca vor face niste minuni si.. Nu spun asta ca sa intetesc focul in relatia mea cu FCSB, nu vreau sa fortez nimic. Doar vreau sa povestesc ca revin la ultima discutie pe care am avut-o cu FCSB si continuam transferul. Daca se poate, asta inseamna ca eu in principiu accept niste variante pe care le-a discutat reprezentantul meu cu domnul Becali sau FCSB sa discute cu Andrei. Daca se intelege cu jucatorul, partea noastra eu zic ca are solutie", a declarat Valeriu Iftime la Telekomsport.