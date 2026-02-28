Echipa din Bănie, liderul la zi din Superliga, a început slab meciul de sâmbătă, primind gol încă din minutul 3 în urma execuției lui Purece. Oltenii au restabilit egalitatea imediat după pauză, prin reușita lui Adrian Rus, și au obținut în cele din urmă victoria grație unui autogol semnat de Omar Pasagic, în minutul 79. În urma acestui rezultat, Universitatea Craiova și-a consolidat fotoliul de lider, acumulând 59 de puncte la finalul sezonului regulat.

Discursul antrenorului la finalul partidei

Tehnicianul formației craiovene a tras concluziile după jocul modest făcut de elevii săi și a dezvăluit ce le-a transmis la pauză.

„A fost mult mai dificil meciul decât ne așteptam. Trebuie să-l analizez din nou. După ce am primit golul ne-am pierdut concentrarea în unele momente. Nu am jucat ca o echipă. La pauză am vorbit mai mult cu jucătorii și în repriza a doua am jucat mai bine. Cred că este un rezultat corect. Metaloglobus e un adversar care are calitate în atac. Cred că ne-am pierdut controlul după ce am încasat golul, nu cred că a fost vorba de relaxare. A fost un meci important pentru noi. Aceste trei puncte sunt foarte bune. Uneori așa este fotbalul.

Normal că am purtat o conversație la pauză, le-am spus că trebuie să joace ca o echipă. Trebuie să învățăm ceva după prima repriză. Cred că este prima dată pentru acest club când termină sezonul regulat pe primul loc. Ne trebuie puncte. E ceva ce ne-am dorit, la ceea ce am muncit. Trebuie să continuăm așa”, a transmis Filipe Coelho la sfârșitul întâlnirii.

Universitatea Craiova întâlnește Rapid, în deplasare, în ultimul meci din sezonul regulat.