Antrenorul de 47 de ani și-a anunțat plecarea la finalul partidei, după ce a ajuns la un acord de reziliere cu conducerea clubului. DETALII AICI

Metaloglobus a condus la Craiova din minutul 3 până în minutul 49, însă rezultatul nu i-a schimbat soarta tehnicianului. Echipa rămâne pe ultimul loc, cu 11 puncte în 29 de etape.

Florin Bratu, prima variantă pentru înlocuirea lui Mihai Teja

Conform Digi Sport, principala variantă pentru înlocuire este Florin Bratu. Fostul atacant se află sub contract cu CS Dinamo București, în Liga 2, și a mai antrenat în SuperLigă la Dinamo București.

Bratu are experiență și în străinătate, la Karmiotissa, în Cipru, dar și la Concordia Chiajna sau Aerostar Bacău. Un singur trofeu a câștigat pe banca unei echipe, mai exact Liga 3 alături de CS Dinamo în sezonul 2024/25.