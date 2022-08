FCSB joacă în această seară, de la ora 21:30, contra lui Viking, în play-off-ul Conference League, LIVE pe PRO TV și VOYO, iar deznodământul va cântări enorm în privința următoarelor transferuri de la vicecampioana României.

Gigi Becali anunță că are ofertă pentru Darius Olaru

Gigi Becali spune că nu vrea să vândă niciun jucător până la returul cu Viking, de joia viitoare și anunță că are o ofertă de 6 milioane de euro pentru Darius Olaru, însă și-ar dori o sumă ceva mai mare.

În ceea ce îl privește pe Malcom Edjouma, dorit de Toulouse, formație din Ligue 1, patronul de la FCSB a transmis că mijlocașul francez poate pleca doar dacă va fi achitată clauza de reziliere în valoare de 5 milioane de euro.

"Eu fac ce am spus. Da, am spus că dau echipa, dar s-au schimbat datele. Am luat 3 milioane pe Tănase, am scăpat de salariul lui. Plus de asta, ne-am califiact mai departe. Am luat câteva sute de mii numai de bilete. O să cumpăr jucătorii numai din bilete. Am văzut emulația a zeci de mii de oameni.



Dacă am spus că nu vând, nu vând! Edjouma poate pleca. Are o clauză de 5 milioane. Dacă achită, nu pot să-l țin. El pe 4 milioane nu va pleca. Sau pe 4,9. Pleacă doar dacă va fi achitată clauza de 5 milioane. Dacă primesc pe Olaru ofertă de 5 milioane, nu-l dau. Nici de 6 milioane. Dacă îmi dau 8-9, îl vând. A mai venit o ofertă de 6 milioane pentru Olaru, dar am zis că nu discut. Discutăm doar după meciul de joia cealaltă.

Crezi că Edjouma este idiot? Dacă el pleacă în Franța la 70.000 pe lună, de ce să stea la 13.000-14.000. Ar avea 50.000 acolo minim. Eu am spus că nu pleacă, are 5 milioane clauza", a spus Gigi Becali, la Digisport.