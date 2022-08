Darius Olaru, la Rangers? Reacția scoțienilor, după anunțul lui Gigi Becali

Recent, a apărut informația potrivit căreia Rangers, vicecampioana Scoției, ar fi hotărâtă să facă o ofertă de 6 milioane de euro pentru transferul lui Darius Olaru, însă Gigi Becali a spus că nu are nicio informație în acest sens.

În ciuda informațiilor inițiale, jurnalistul scoțian Fraser Fletcher, care a lucrat la BBC, transmite că "Rangers nu a făcut o ofertă pentru jucătorul lui FCSB, Darius Olaru".

???? Despite some reports, Rangers have not made a offer for FCSB player Darius Olaru. ???????? pic.twitter.com/MwpmzmkdRq