Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

FCSB poate păstra cuplul de interimari Lucian Filip - Alin Stoica doar timp de o lună de la plecarea lui Mirel Rădoi. Ulterior, campioana este obligată să numească un tehnician cu licență Pro.

Presa cipriotă: Elias Charalambous a acceptat revenirea la FCSB

Primul antrenor contactat de FCSB după plecarea lui Rădoi a fost Elias Charalambous. Cipriotul, de două ori campion al României, a refuzat în primă fază, însă Gigi Becali se arăta încrezător că va reuși să îl convingă.

Charalambous s-a întors luni în România pentru a participa la un eveniment alături de staff-ul tehnic și jucătorii de la FCSB din sezonul trecut. La aeroport, cipriotul a refuzat să vorbească despre o posibilă revenire pe banca tehnică.

Totuși, presa cipriotă dă asigurări că Elias Charalambous s-a răzgândit și a acceptat să revină la FCSB. "Charalambous i-a spus DA lui Becali", a titrat Thema Sports.

"În primă fază, Elias Charalambous a fost precaut când Gigi Becali l-a chemat înapoi, însă, în cele din urmă, a decis să spună da. E deja în București și, dacă nu apare ceva neașteptat, el va conduce următoarele meciuri ale echipei.

Cipriotul s-a atașat emoțional de echipa din România, din acest motiv acceptând să revină", au mai scris ciprioții, marți dimineață.