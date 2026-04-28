Antrenor pentru FCSB: "I-a spus DA lui Becali"

FCSB încearcă în aceste zile să numească un nou antrenor principal, după plecarea lui Mirel Rădoi la Gaziantep.

FCSB poate păstra cuplul de interimari Lucian Filip - Alin Stoica doar timp de o lună de la plecarea lui Mirel Rădoi. Ulterior, campioana este obligată să numească un tehnician cu licență Pro.

Presa cipriotă: Elias Charalambous a acceptat revenirea la FCSB

Primul antrenor contactat de FCSB după plecarea lui Rădoi a fost Elias Charalambous. Cipriotul, de două ori campion al României, a refuzat în primă fază, însă Gigi Becali se arăta încrezător că va reuși să îl convingă.

Charalambous s-a întors luni în România pentru a participa la un eveniment alături de staff-ul tehnic și jucătorii de la FCSB din sezonul trecut. La aeroport, cipriotul a refuzat să vorbească despre o posibilă revenire pe banca tehnică.

Totuși, presa cipriotă dă asigurări că Elias Charalambous s-a răzgândit și a acceptat să revină la FCSB. "Charalambous i-a spus DA lui Becali", a titrat Thema Sports.

"În primă fază, Elias Charalambous a fost precaut când Gigi Becali l-a chemat înapoi, însă, în cele din urmă, a decis să spună da. E deja în București și, dacă nu apare ceva neașteptat, el va conduce următoarele meciuri ale echipei.

Cipriotul s-a atașat emoțional de echipa din România, din acest motiv acceptând să revină", au mai scris ciprioții, marți dimineață.

  • Pentru FCSB urmează ultimele trei meciuri din play-out, cu FK Csikszereda, Unirea Slobozia și FC Hermannstadt. Ulterior, barajul pentru Conference League, la finalul lunii mai.
Ce a spus Elias Charalambous la revenirea în România

În contextul în care conducerea clubului, în frunte cu Gigi Becali și Mihai Stoica, încearcă să-l convingă să revină după plecarea lui Mirel Rădoi, cipriotul a fost rezervat.

Mai mult, tehnicianul a lăsat de înțeles că este în căutarea unui nou angajament, dar fără să ofere indicii clare.

„Sunt bine. Sunt foarte fericit să vă văd din nou. Am venit pentru eveniment, să mă distrez, atât. Tocmai ce am ajuns. Sunt foarte fericit să mă întorc. Sunt aici doar pentru eveniment. Doar atât.

(n.r - despre vizita la Bournemouth) E o persoană pe care o apreciez, să îl văd iarăși, să văd cât de sus a ajuns. Pentru mine a fost o experiență genială. Iraola este om cinstit, mă bucur că ne-am revăzut.

Oferte? Sper că am să găsesc un club care să mă placă (râde)(n.r. – FCSB?) Sunt doar pentru eveniment, atât, v-am spus.

Când vii cu soția, ai bagaj mare! Dacă nu veneam cu ea, veneam doar cu ghiozdanul!”, a spus Elias Charalambous la aeroport.

