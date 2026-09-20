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Andros Townsend (35 de ani), mijlocașul lui PT Prachuap a fost călcat de un utilaj folosit pentru întreținerea gazonului, chiar în timpul încălzirii.

Incidentul a avut loc înaintea meciului cu Pattani. Townsend se afla în apropierea marginii terenului când utilajul a ajuns foarte aproape de fotbaliști. În imaginile publicate pe rețelele sociale, englezul apare la pământ, cu picioarele prinse sub cilindrul utilajului. VEZI VIDEO MAI JOS