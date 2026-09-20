FOTO ȘI VIDEO Imagini greu de privit! Fost internațional englez, călcat de un utilaj pentru întreținerea gazonului

Imagini greu de privit! Fost internațional englez, călcat de un utilaj pentru întreținerea gazonului Fotbal extern
SPORT.RO
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Un fost internațional englez a trecut printr-un moment șocant în Thailanda. 

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Andros TownsendPattaniPT Prachuap
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Andros Townsend (35 de ani), mijlocașul lui PT Prachuap a fost călcat de un utilaj folosit pentru întreținerea gazonului, chiar în timpul încălzirii.

Incidentul a avut loc înaintea meciului cu Pattani. Townsend se afla în apropierea marginii terenului când utilajul a ajuns foarte aproape de fotbaliști. În imaginile publicate pe rețelele sociale, englezul apare la pământ, cu picioarele prinse sub cilindrul utilajului. VEZI VIDEO MAI JOS

N-a fost nimic grav și a prins câteva minute pe finalul meciului

Din fericire, Townsend nu a suferit o accidentare gravă. Colegii au intervenit imediat, iar fotbalistul chiar a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului, câștigat de PT Prachuap cu 3-0.

Winger-ul a tratat ulterior incidentul cu umor și a republicat imaginile pe contul său de Instagram. „Încă o zi în fotbalul thailandez (a fost bine!)”, a scris fostul internațional englez.

Townsend evoluează de un an în Thailanda, după o carieră în Premier League la Tottenham, Newcastle, Crystal Palace și Everton. Pentru naționala Angliei a strâns 13 selecții și a marcat trei goluri.

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