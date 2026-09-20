Andros Townsend (35 de ani), mijlocașul lui PT Prachuap a fost călcat de un utilaj folosit pentru întreținerea gazonului, chiar în timpul încălzirii.
Incidentul a avut loc înaintea meciului cu Pattani. Townsend se afla în apropierea marginii terenului când utilajul a ajuns foarte aproape de fotbaliști. În imaginile publicate pe rețelele sociale, englezul apare la pământ, cu picioarele prinse sub cilindrul utilajului. VEZI VIDEO MAI JOS
N-a fost nimic grav și a prins câteva minute pe finalul meciului
Din fericire, Townsend nu a suferit o accidentare gravă. Colegii au intervenit imediat, iar fotbalistul chiar a intrat pe teren în ultimele minute ale meciului, câștigat de PT Prachuap cu 3-0.
Winger-ul a tratat ulterior incidentul cu umor și a republicat imaginile pe contul său de Instagram. „Încă o zi în fotbalul thailandez (a fost bine!)”, a scris fostul internațional englez.
Townsend evoluează de un an în Thailanda, după o carieră în Premier League la Tottenham, Newcastle, Crystal Palace și Everton. Pentru naționala Angliei a strâns 13 selecții și a marcat trei goluri.