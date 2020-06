"Ori se lasa de fotbal, ori iau 10 milioane de la el!" Gigi Becali, CONVINS ca va castiga RAZBOIUL cu Planic! Ultima reactie a patronului de la FCSB cu privire la fundasul sarb

Gigi Becali se va judeca cu sarbul Bogdan Planic, dupa ce acesta a parasit cantonamentul si a refuzat sa se mai antreneze cu echipa.

Bogdan Planic a parasit cantonamentul FCSB-ulu si a cerut rezilierea contractului. Impresarul sarbului a spus in mai multe randuri ca fotbalistul mai are contract cu FCSB pana pa 30 iunie, insa potrivit lui Gigi Becali, intelegerea fundasului ar expira abia in vara lui 2021.

Gigi Becali il ameninta cu comisiile pe Planic si spune ca nu renunta pana nu isi primeste cele 10 milioane de euro, cat este clauza de reziliere a fundasului, in cazul in care acesta va semna cu alta echipa:

"Cu Planic nu am nicio treaba, tot ce se intampla e in defavoarea lui. Eu nu fac discutii amicale cu jucatorii. Eu semnez contracte cu ei si atat. Sunt 100% ca voi castiga (n. r. procesul), daca am semnat contract cu el. O sa vedem litigiul. Daca am semnat contractul cum sa aiba dreptate. 10 milioane iau de la el, ori se lasa de fotbal si nu mai iau nimic. Dar daca el joaca fotbal orice echipa il ia primesc 10 milioane", a spus Gigi Becali la Digi Sport.