Campioana României a deschis scorul încă din primele minute ale partidei, prin Thiam, care a înscris după o fază superbă ”desenată” de Miculescu și Cisotti. FCSB părea să aibă meciul în control, dar a fost condusă de două ori la Sibiu și a reușit, abia în prelungiri, să smulgă un punct cu golul lui Dennis Politic.



Astfel, campioana s-a încurcat din nou și a pus capăt unei serii de cinci înfrângeri consecutive pentru Hermannstadt, spre disperarea lui Gigi Becali, care a anunțat măsuri drastice la echipă pentru ”indisciplină”.



Gigi Becali: ”Dă-i, bă, amendă!”



Nervos, omul care decide totul la FCSB a trecut la dezvăluiri. Spune că Siyabonga Ngezana a plecat din cantonamentul echipei și a solicitat o amendă usturătoare pentru acesta.



”Nici eu nu m-am dus pe la echipă, și eu sunt vinovat. Ia stai, mă! Sunt și prea prieten cu Meme, nu face ce zic. Dă-i, bă, amendă!

﻿A plecat ăla din cantonament, Ngezana. Dă-i, bă, amendă! Îți dai seama? S-a întâlnit cu Djokovic, e prieten cu ăla...”, a spus Gigi Becali, la Prima Sport.



În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.



De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.



Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB:

