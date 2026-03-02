La eșecul suferit duminică seară pe Arena Națională, 0-1 contra lui FC Argeș, Dinamo l-a pierdut și pe Mamoudou Karamoko. Atacantul francez a fost înlocuit de Zeljko Kopic în minutul 52.

Karamoko a suferit o ruptură musculară

După un sprint spre careul lui FC Argeș, Karamoko a acuzat dureri la nivelul coapsei și s-a prăbușit pe gazon. Vârful născut la Paris a primit îngrijiri medicale, însă nu a putut continua și a fost schimbat cu Alexandru Pop.

Andrei Nicolescu anunță că Mamoudou Karamoko a suferit o ruptură musculară și ar urma să absenteze aproximativ o lună. Președintele lui Dinamo nu exclude varianta în care francezul să fie tratat în Serbia, de Marijana Kovacevic, pentru o revenire mai rapidă pe gazon.

"E o ruptură musculară, să vedem care e situația. Lipsește cam o lună, depinde de cât de grav este. E mult o lună, dar ce putem să facem? Așteptăm rezultatul RMN-ului și vedem ce este de făcut

(n.r - despre posibilitatea ca Mamoudou Karamoko să meargă la Marijana Kovacevic) Am avut o experiență nu tocmai plăcută cu Politic, când a mers acolo și probabil el a spus mai departe în vestiar și atunci jucătorii, o parte din ei, au evitat în perioada asta.

Din discuțiile mele cu Kopic, în toate situațiile în care aveam accidentați, și el era cumva adeptul să mergem și să încercăm orice că orice ne poate ajuta, ne dă încredere echipei. O să discutăm și cu Karamoko separat să vedem ce crede despre această variantă", a spus Andrei Nicolescu, la Fanatik.

În cazul în care perioada de absență de o lună se va confirma, Karamoko va rata duelul cu Metalul Buzău din sferturile Cupei României, ultima etapă din sezonul regulat cu CFR Cluj, dar și primele două runde din play-off.

Dinamo nu se poate baza pentru moment nici pe George Pușcaș, care a semnat recent cu echipa lui Zeljko Kopic după o lungă perioadă de inactivitate.