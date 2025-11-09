Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, „a luat foc” la finalul partidei Hermannstadt - FCSB 3-3. Finanțatorul roș-albaștrilor l-a numit „vagabond” pe arbitrul Radu Petrescu.

Gigi Becali, derapaj la TV după Hermannstadt - FCSB 3-3

Inițial, Becali a început să își critice vedetele. Latifundiarul s-a arătat extrem de furios pentru protestele repetate ale lui Darius Olaru, Florin Tănase și Daniel Bîrligea către arbitri.

Pe Bîrligea, care a primit două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 în jocul cu Hermannstadt, l-a amenințat inclusiv cu o amendă de 20.000 de euro.

După ce a terminat să își critice fotbaliștii, patronul roș-albaștrilor „a pus tunurile” pe arbitrul Radu Petrescu. Becali l-a făcut „vagabond”, nemulțumit de faptul că nu i-a acordat vârfului un fault și l-a „provocat” astfel.

Becali: „Să ne-o dea pe Demetrescu în locul ăstuia”

„Și ăla vagabond! La Bîrligea când îl trage de tricou, nu e fault? Dacă a fost, de ce nu-i dai, mă? Ca să mi-l elimine? Mai bine bag-o pe Iuliana Demetrescu.

În minutul 90+5, când eram în atac, el fluieră finalul. Păi, bă, vagabondule... lasă, bă, că și așa ne-ai dat un roșu. Că tot din cauza ta a fost. Să ne-o dea pe Demetrescu (n.r.- Iuliana Demetrescu) în locul ăstuia.

Păi dacă i-a dat galben lui Bîrligea în loc să dea fault? Din greșeala lui a luat roșu ăla”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.

Misiune dificilă pentru FCSB în următoarea etapă

FCSB a remizat, duminică, în deplasare, scor 3-3, cu Hermannstadt, în etapa a 16-a a Superligii. Confruntarea cu Hermannstadt a fost una plină de evenimente. Daniel Bîrligea a avut un gol anulat de VAR în minutul 72 pentru ofsaid și a fost eliminat pentru proteste. Atacantul a încasat două cartonașe galbene în minutele 79 și 81 pentru proteste. Au marcat Chiţu (26' şi 55') şi Stancu (87') de la gazde, respectiv Thiam (4'), Miculescu (63') și Politic (90+ 3') de la oaspeți.

În următoarea etapă, FCSB va primi vizita celor de la Petrolul Ploiești, echipa neînvinsă în ultimele cinci etape. Prahovenii sunt pe locul 13, cu 15 puncte și cu un parcurs bun după ”instalarea” lui Eugen Neagoe.

De cealaltă parte, Hermannstadt pune capăt unei serii de cinci înfrângeri la rând, dar rămâne penultima în campionat, cu doar 11 puncte.

Echipele de start pentru Hermannstadt - FCSB: