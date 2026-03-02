Cristina Bucșa nu mai este o promisiune, ci își certifică, zi după zi, statutul de jucătoare importantă de tenis, în circuitul WTA.

Sportiva născută la Chișinău, dar care și-a petrecut marea parte a vieții în Peninsula Iberică, a cucerit cel mai important trofeu al carierei, titlul de campioană în întrecerea WTA 500 de la Merida, Mexic.

Cristina Bucșa, dublă campioană la Merida. A câștigat și trofeul individual, și competiția de dublu

În ciuda „apocalipsei” abătute asupra statului mexican, în urma asasinării liderului de cartel de droguri, poreclit El Mencho, neliniștile sociale și conflictele între forțele autorităților și membrii revoltați ai bandelor de droguri, Cristina Bucșa a găsit suficient calm pentru a-și urmări până la capăt încercarea de a ieși câștigătoare în Merida.

În finala competiției WTA 500, a întrecut-o pe Magdalena Frech (57 WTA), din Polonia, scor 6-1, 4-6, 6-4, iar, din jucătoare care ocupa locul 63 în clasamentul mondial, Cristina Bucșa a devenit noul număr 31 WTA și le-a depășit inclusiv pe cel mai bine clasate românce din ierarhia lumii, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.

Cea mai fericită zi din viața profesională a Cristinei Bucșa, în mijlocul anarhiei din Mexic

Nu mai puțin impresionant, Cristina Bucșa - număr 17 mondial în proba de dublu - a câștigat turneul din Mexic și în proba de dublu, alături de chinezoaica Xinyu Jiang.

6-4, 6-1 a fost scorul finalei de dublu, adjudecate de dublul Bucșa / Jiang în detrimentul echipei Haverlag / Lumsden (Țările de Jos / Marea Britanie).