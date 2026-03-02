Cristina Bucșa nu mai este o promisiune, ci își certifică, zi după zi, statutul de jucătoare importantă de tenis, în circuitul WTA.
Sportiva născută la Chișinău, dar care și-a petrecut marea parte a vieții în Peninsula Iberică, a cucerit cel mai important trofeu al carierei, titlul de campioană în întrecerea WTA 500 de la Merida, Mexic.
Cristina Bucșa, dublă campioană la Merida. A câștigat și trofeul individual, și competiția de dublu
În ciuda „apocalipsei” abătute asupra statului mexican, în urma asasinării liderului de cartel de droguri, poreclit El Mencho, neliniștile sociale și conflictele între forțele autorităților și membrii revoltați ai bandelor de droguri, Cristina Bucșa a găsit suficient calm pentru a-și urmări până la capăt încercarea de a ieși câștigătoare în Merida.
În finala competiției WTA 500, a întrecut-o pe Magdalena Frech (57 WTA), din Polonia, scor 6-1, 4-6, 6-4, iar, din jucătoare care ocupa locul 63 în clasamentul mondial, Cristina Bucșa a devenit noul număr 31 WTA și le-a depășit inclusiv pe cel mai bine clasate românce din ierarhia lumii, Jaqueline Cristian și Sorana Cîrstea.
Cea mai fericită zi din viața profesională a Cristinei Bucșa, în mijlocul anarhiei din Mexic
Nu mai puțin impresionant, Cristina Bucșa - număr 17 mondial în proba de dublu - a câștigat turneul din Mexic și în proba de dublu, alături de chinezoaica Xinyu Jiang.
6-4, 6-1 a fost scorul finalei de dublu, adjudecate de dublul Bucșa / Jiang în detrimentul echipei Haverlag / Lumsden (Țările de Jos / Marea Britanie).
Cristina Bucșa, medaliată cu bronz, la Paris
Sportivă născută pe data de 1 ianuarie 1988, la Chișinău, Cristina Bucșa este o voce rar auzită în tenisul spaniol, dar s-a evidențiat în 2024, când, alături de Sara Sorribes Tormo, a câștigat medalia de bronz, la Jocurile Olimpice din Franța.
În finala mică a turneului olimpic de dublu, Bucșa și Sorribes Tormo au trecut de cehoaicele Karolina Muchova și Linda Noskova, scor 6-2, 6-2.
Povestea Cristinei Bucșa: a fost fără sponsor în 2022, când bătea la ușile top 100 WTA
„În acest moment, nu am nici măcar un contract de sponsorizare pentru rachetă. Tatăl meu a încercat să vorbească cu Babolat, Head sau Wilson, dar niciodată nu ne-au acordat prea multă atenție. Uneori ne spuneau că ne vor trimite rachete, dar nu au ajuns niciodată.
Nu sunt sponsorizată nici pentru echipament, dar nu acord importanță acestui lucru. Îmi cumpăr singură hainele, care mă țin timp de 3-4 ani, după care cumpăr 3-4 rachete - pe cele care funcționează pentru mine. Știu că sunt jucătoare mai slab clasate care au toate aceste lucruri acoperite, dar pe mine nu mă deranjează,” dezvăluia Cristina Bucșa pentru Punto de break, în noiembrie 2022.
Stabilită în Cantabria, Cristina Bucșa a explicat că este o excepție din acest punct de vedere, centrele majore de tenis ale Spaniei regăsindu-se în Madrid, Barcelona și Valencia.
„Trăind în Cantabria, nu vezi prea mult tenis prin zonă. Te uiți, mai degrabă, înspre Madrid, Barcelona, Valencia. Când mă duc acolo la turnee și le spun că locuiesc în Cantabria, oamenii îmi spun că nu știu de unde vin, că sunt surprinși că am un nivel de antrenament atât de bun acolo,” dezvăluie Cristina Bucșa, care este antrenată de tatăl său, Ivan Bucșa.
Întrebată dacă s-ar muta vreodată din Cantabria, Cristina Bucșa a răspuns categoric: „Niciodată. Îmi place unde sunt. Am pista de alergare aproape, sala de forță, la fel, pot să fac exerciții pe plajă, pot să alerg pe munte. În tenis trebuie să ai grijă mare de oameni, nu e doar vorba despre timpul petrecut la antrenamente,” a completat Cristina Bucșa.