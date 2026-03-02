Fotbalistul de la FCSB cerut la națională după succesul cu UTA: „E complet”

Deși echipa sa a ratat play-off-ul, Mihai Lixandru a strălucit în victoria obținută de FCSB cu UTA, scor 4-2, reușind o „dublă” care i-a adus laude de la un fost campion.

Fostul mijlocaș roș-albastru Andrei Prepeliță a analizat evoluția jucătorului de 24 de ani din partida de la Arad. Impresionat de calitățile fotbalistului, acesta a transmis că Lixandru oferă stabilitate la centrul terenului, având un profil clasic de mijlocaș box-to-box, capabil să acopere ambele faze ale jocului.

Propus pentru o convocare sub tricolor

Prepeliță a subliniat capacitatea fotbalistului de a depăși momentele dificile din carieră și a evidențiat că acesta merită atenția selecționerului României.



