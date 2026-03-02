Fotbalistul de la FCSB cerut la națională după succesul cu UTA: „E complet”

Deși echipa sa a ratat play-off-ul, Mihai Lixandru a strălucit în victoria obținută de FCSB cu UTA, scor 4-2, reușind o „dublă” care i-a adus laude de la un fost campion.
Fostul mijlocaș roș-albastru Andrei Prepeliță a analizat evoluția jucătorului de 24 de ani din partida de la Arad. Impresionat de calitățile fotbalistului, acesta a transmis că Lixandru oferă stabilitate la centrul terenului, având un profil clasic de mijlocaș box-to-box, capabil să acopere ambele faze ale jocului.
Propus pentru o convocare sub tricolor
Prepeliță a subliniat capacitatea fotbalistului de a depăși momentele dificile din carieră și a evidențiat că acesta merită atenția selecționerului României.
„Lixandru e un jucător echilibrat, un jucător care aduce echilibru în echipă. Este jucătorul care rămâne tot timpul în faţa apărătorilor. Dar, vedem că e şi un jucător care ajunge la limita careului, şutează, înscrie, are o acţiune de asta de un-doi, dă şi pleacă, intră în careu... Adică, pentru mine e un jucător complet. Fiind şi un jucător român, mă gândesc că poate... Chiar nu ştiu acum dacă a avut vreodată şansa să fie convocat la echipa naţională, dar... Cred că pentru cât a pătimit şi el, că a avut şi nişte accidentări şi la un moment dat a dus greul la mijlocul terenului acolo, într-o echipă grea cum este FCSB-ul, cred că ar merita şi el o şansă”, a spus Prepeliță, potrivit GSP.
În actuala stagiune, Mihai Lixandru a bifat 36 de apariții pentru FCSB în toate competițiile, adunând 2270 de minute pe gazon. Bilanțul său include patru goluri marcate și trei pase decisive. În acest moment, portalul de specialitate Transfermarkt îl evaluează pe mijlocaș la cota de un milion de euro.