Veste mare pentru Drăgușin! Anunțul venit din Spania

Real Madrid continuă căutările pentru întărirea defensivei, iar numele lui Cristian Romero se află pe lista scurtă a clubului blanco.



Potrivit presei spaniole, Florentino Perez este gata să facă o ofertă uriașă pentru fundașul central al lui Tottenham, într-o mutare care ar avea efecte directe și asupra lui Radu Drăgușin.



Conform jurnalistului Gaston Edul, Romero este dorit în La Liga și într-un alt campionat important, iar plecarea sa de la Spurs este așteptată în vara viitoare.



Mai mult, publicația Fichajes susține că Real Madrid ar fi trimis deja o ofertă de 100 de milioane de euro pentru căpitanul lui Tottenham.

