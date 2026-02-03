Veste mare pentru Drăgușin! Anunțul venit din Spania

Real Madrid pregătește o mutare spectaculoasă în apărare, iar Radu Drăgușin ar putea fi unul dintre marii câștigători.

Tottenhamradu dragusincristian romeroReal Madrid
Real Madrid continuă căutările pentru întărirea defensivei, iar numele lui Cristian Romero se află pe lista scurtă a clubului blanco. 

Potrivit presei spaniole, Florentino Perez este gata să facă o ofertă uriașă pentru fundașul central al lui Tottenham, într-o mutare care ar avea efecte directe și asupra lui Radu Drăgușin.

Conform jurnalistului Gaston Edul, Romero este dorit în La Liga și într-un alt campionat important, iar plecarea sa de la Spurs este așteptată în vara viitoare. 

Mai mult, publicația Fichajes susține că Real Madrid ar fi trimis deja o ofertă de 100 de milioane de euro pentru căpitanul lui Tottenham.

Veste mare pentru Drăgușin

O eventuală plecare a lui Romero ar schimba radical situația lui Radu Drăgușin la Tottenham. 

Fundașul român ar rămâne fără principalul concurent pe post și ar avea șanse reale să devină o piesă importantă în defensiva londonezilor.

În această iarnă s-a vorbit intens despre o posibilă plecare a internaționalului român, dorit de AS Roma, AC Milan, Napoli sau RB Leipzig, însă clubul londonez a decis să nu-l cedeze până la finalul sezonului.

Drăgușin, aproape și de revenirea pe lista UEFA

Veștile bune continuă pentru fundașul român. Potrivit Football London, Radu Drăgușin are șanse mari să fie inclus pe lista UEFA a lui Tottenham pentru fazele eliminatorii din Champions League. 

Thomas Frank poate face trei modificări până joi, 5 februarie, iar mai mulți jucători importanți sunt accidentați și ar putea fi scoși din lot.

Britanicii notează că Drăgușin, alături de Yves Bissouma, Tel și Souza, se află printre favoriții pentru un loc pe lista UEFA. 

Tottenham a încheiat faza principală pe locul 4 și va juca direct în optimile Champions League, unde poate întâlni Juventus, Atletico Madrid, Galatasaray sau Club Brugge.

