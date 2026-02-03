”Șepcile Roșii” au deschis scorul în minutul 12 prin Macalou, fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB. Ardelenii și-au dublat avantajul în minutul 64 prin Stanojev, dar doar două minute mai târziu piteștenii au redus din diferență prin Sierra. Același Macalou a stabilit scorul final în minutul 84.

Bogdan Andone: ”FC Argeș este dorită în play-out!”

Astfel, după două eșecuri la rând, FC Argeș a coborât pe locul 5 în ierarhia din Superliga României.

La finalul meciului, Bogdan Andone a analizat partida și a avut o reacție nervoasă în momentul în care a fost întrebat de ce a plecat mai devreme la vestiare la pauză. Antrenorul a dat vina pe arbitraj și a acuzat faptul că FC Argeș nu este dorită în play-off.

”Era un meci important pe care l-am pierdut. La primul gol am avut ghinion, cu acea minge deviată. Apoi am intrat în joc, am avut o bară. La golul doi am făcut o greșeală care ne-a costat. Am marcat, am intrat din nou în joc. La 2-1 am avut o situație mare cu Matos. Apoi, din nou o greșeală foarte mare. U Cluj e o echipă cu calitate, care te taxează dacă faci greșeli”.

La pauză, vizibil nervos, Bogdan Andone s-a retras mai devreme la vestiare, iar la conferința de presă, antrenorul a fost întrebat despre gestul său.

”La pauză, ați avut o stare de nervozitate, v-ați aruncat geaca, ați plecat mai repede la vestiare. Ce v-a supărat atât de tare?”, a fost întrebarea care l-a ”aprins” pe antrenorul piteștenilor.

”Păi tu ce crezi? Ia, răspunde-mi tu, te rog! Te-ai uitat la prima repriză? Noi am jucat baschet, orice atingere era fault, iar ei au jucat alt sport, rugby. La ei, niciun contact nu era fault. Ți se pare normal modul ăsta de a arbitra? Te rog, uită-te încă o dată pe repriză.

Toate mingile recuperate de noi la dueluri au fost fault. Orice duel câștigat de ei se juca în continuare. Orice acțiune era de contraatac se întorcea cu fault pentru adversar. Tu ce ai fi făcut în locul meu? Ai văzut faza de etapa trecută cu UTA, când i-a spart capul lui Robert cu un cap în gură și arbitrul nici măcar nu s-a dus la VAR, nici nu a fost chemat la VAR.

Atunci eu ce să înțeleg? Că FC Argeș e dorită în play-out și sunt echipe mult mai puternice susținute politic, sau financiar, sau cu arbitraje, cu televiziuni ca să fie în play-off. Atunci m-am pus pe bancă liniștit ca să nu fiu eliminat, să plătesc și amenzi și alte lucruri. Ei au jucat fotbal. În teren, jucătorii simt maniera de arbitraj.

Se transmite o stare de nervozitate. Atunci intervin și greșelile, îți pierzi concentrarea, luciditatea. De pe margine, nu a influențat cu nimic, așa și e, dar când e al doilea, al treilea, al patrulea, e foarte greu să te mai controlezi. Au venit și la mine. În pauză, au aruncat cu sticlele, care mai de care mai nervoși.

În loc să îmi pregătesc tactic ce aveam de discutat, schimbări, a trebuit să îi calmez pe fiecare în parte, să nu luăm cartonașe. La ultimele două etape a fost aceeași situație. Ce pot să le mai spun? Puneți-vă în situația mea, să veniți la vestiar și în loc să discuți ce ai de discutat, trebuie să calmezi 11 jucători frustrați după ce s-a întâmplat în prima repriză”, a tunat Bogdan Andone.

