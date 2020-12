Gigi Becali a "saracit"! Pe ce loc este latifundiarul din Pipera in topul Forbes

Echipa lui Gigi Becali merge perfect in Liga 1, totusi, el nu se mai afla in topul celor mai bogati romani din Forbes.

In trecut, Becali se afla in primii 3 din Romania cu o avere de peste 400 de milioane de euro. In acest moment, averea lui a ajuns la putin peste 100 de milioane de euro si nu se afla nici in primii 30 de oameni din Romania, chiar daca in urma cu mai multi ani, el declara ca a depasit un miliard.

Pandemia de coronavirus a afectat afacerile imobiliare, iar Becali miza foarte mult pe astfel de business-uri. Finantatorul de la FCSB nu a mai castigat bani nici din fotbal in ultimul timp. Echipa nu a mai castigat titlul din 2015, iar ultima calificare in cupele europene, de unde provenea o suma mare de bani, a fost in urma cu 3 ani.

FCSB este pe primul loc in Liga 1 cu 30 de puncte, avand 5 puncte in plus fata de ocupanta locului secund, Universitatea Craiova, care are un mci mai putin jucat.