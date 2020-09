Gigi Becali a refuzat OFERTE-RECORD pentru Dennis Man: "A considerat ca nu este momentul sa plece!" Anuntul facut de MM Stoica  

Dennis Man este omul decisiv la FCSB in ultimele partide.

Echipa patronata de Gigi Becali este decimata de COVID-19, majoritatea titularilor fiind indisponibili. Man a fost cel mai bun om de pe teren in meciurile cu Backa Topola si FC Arges, iar Mihai Stoica a avut numai cuvinte de lauda la adresa aradeanului.

MM Stoica a dezvaluit ca FCSB a avut oferte pentru Man care depaseu recordul in Liga 1 din punct de vedere al sumei incasate, dar Gigi Becali a decis ca nu este momentul sa plece.

"Dennis s-a maturizat mult si faptul ca nu a plecat desi au fost oferte si au fost oferte concrete, se batea recordul din punct de vedere al sumei incasate de un club de fotbal din Romania, dar Gigi a considerat ca nu este momentul sa plece. Si cred ca si pentru Dennis, la noi deja s-a verificat, este un castig pentru ca va pleca, atunci cand va pleca, mai bine pregatit. Si fizic, si mental. Ii statea foarte bine cu banderola, cel putin asa am vazut eu", a declarat Mihai Stoica pentru TelekomSport.

De jucatorul roman au fost interesate in aceasta vara cluburi precum: Norwich, Feyenoord sau Torino. Man s-a transferat la FCSB in 2016 de la UTA Arad. In total el a jucat 125 de meciuri pentru echipa antrenata de Toni Petrea, a marcat 40 de goluri si a oferit 25 de pase decisive.