Raspunsul dat de Florin Talpan, dupa ce Becali le ceruse jucatorilor sai sa-l "manance"!

Juristul MApN a postat un mesaj, la o zi dupa victoria Stelei impotriva echipei secunde a FCSB.

In weekend-ul trecut, s-a disputat derby-ul din Seria 4 a Ligii a 3-a, dintre FCSB II si CSA Steaua. Aflata in criza de efectiv dupa valul de accidentari si de infectari cu Covid-19, FCSB a trebuit sa joace cu juniori si nu a putut trimite prea multi fotbalisti de la prima echipa. Jucata la Baza Sportiva FCSB din cartierul Berceni, partida s-a terminat cu o victorie a echipei MApN, golurile invingatorilor fiind marcate de Chipirliu (65) si Antohi (90), desi "militarii" au jucat in inferioritate numerica inca din minutul 62, cand Morariu a primit cartonasul rosu pentru un gest nesportiv.

Meciul a fost urmarit pe viu si de Gigi Becali, patronul FCSB, care a fost filmat privind prin gard, in timp ce le striga jucatorilor sai "Hai, tata, da gol! Hai sa-l mancam pe Talpan!" si "Hai cu golul, baieti, ca suntem in superioritate numerica! Pai, rade Talpan de noi?", pe langa alte remarci haioase.

ULTRASII DE LA SUD STEAUA AU FACUT O VIZITA LA BERCENI, TALPAN L-A IGNORAT PE BECALI

Probabil ca patronul FCSB a fost enervat de vizita, inaintea partidei, a 200 de ultrasi ai Stelei la baza Arcom, unde au oprit autocarul echipei latifundiarului, au lipit o oaie pe sigla, au proferat scandari injurioase si au pus bannere pe care scria "fc gazde - Steaua", "Meci de meci ne tot strigati, astazi am venit sa ne aplaudati" si "Ghencea casa noastra, Berceni stana voastra" si au scris cu graffiti pe garduri "Steaua e in Ghencea" si "Avem branza".

Reactia juristului CSA Steaua s-a lasat asteptata 24 de ore, dar nu a fost una razboinica. El a postat pe pagina sa oficiala de Facebook mesajul "FC Fcsb - Steaua Bucuresti 1-2. Felicitari baieti! Suntem pe drumul cel bun! Forza Steaua!", nefacand nicio referire la ironiile lafifundiarului din timpul meciului. Insa, numele echipei acestuia este scris cu litere mici, asa cum il scriu fanii echipei Armatei pentru a micsora importanta rivalilor din Liga 1.

TALPAN SE PREGATESTE SA II MAI DEA DOUA LOVITURI JURIDICE LUI BECALI

Dupa ce a castigat recent procesele la comisii cu Asociatia Municipala de Fotbal Bucuresti (AMFCB) pentru promovarea in Liga 3 si cu presedintele acesteia, Marian Lumanare, care ii facuse plangere la Comisia de Disciplina a FRF, colonelul Florin Talpan vrea sa avanseze la gradul de general. Dupa ce l-a invins pe Becali in instanta si i-a luat marca, numele si palmaresul echipei de fotbal Steaua, Talpan a fost dezamagit ca nu a primit functia de comandant al clubului Armatei si ar putea sa se transfere in conducerea juridica a MApN. Dar nu inainte de a castiga si procesul in care cere daune de 37 de milioane de euro din partea FCSB si dupa ce Steaua isi va schimba cu succes statutul juridic pentru a putea promova in Liga 1.

In iulie 2020, FCSB a primit vesti proaste de la TAS, dupa ce i-au fost respinse contestatatiile formulate in privinta deciziilor Comitetului Executiv al FRF, care dau posibilitatea cluburilor de drept public din Liga 2 de a-si schimba statutul juridic sau a transfera activitatea unui club de drept privat, pentru a putea obtine licenta si promovarea in Liga 1, competitie unde sunt admise numai cluburile profesioniste, organizate ca societati pe actiuni sau societati non-profit.