A fost si LINISTE la FCSB! Marturisirile unui fost jucator al ros-albastrilor! Cum s-a schimbat Gigi Becali in ultimii ani: "Era cu totul altfel, mult mai calm!"

Acum 14 ani, Gigi Becali infatisa cu totul alta versiune in viata publica.

Stelian Stancu (39 de ani) a evoluat in sezonul 2006-2007 pentru FCSB. Atunci lucrurile stateau altfel la echipa patronata de Gigi Becali. Cosmin Olaroiu era antrenorul ros-albastrilor, iar impreuna cu Mihai Stoica, cei doi reuseau sa il tina departe de jucatori pe patron:

"In primul rand, era liniste. Domnul Becali se comporta cu totul altfel. Atunci, erau Olaroiu si MM Stoica si exista o bariera intre noi si patron. Intr-adevar, erau si acele rezultate care il faceau sa fie mult mai calm si sa aiba mai multa incredere in conducatori si in echipa.

Din punctul meu de vedere, nu face deloc bine echipei faptul ca isi cearta jucatorii si le spune fel si fel de lucruri pe la televizor. N-am o problema daca vine in vestiar si spune lucrurile pe fata. Chiar e normal sa se intample lucrul acesta, dar nu sunt de acord cu momentele in care apare la televizor si ii face cu ou si cu otet”, a declarat Stelian Stancu pentru GSP.

Stelian Stancu a jucat in total 22 de partide pentru FCSB in sezonul 2006-2007, atunci cand a reusit sa inscrie si un gol. A mai evoluat in cariera sa la echipe precum Astra, Sportul Studentesc, Poli Timisoara, FC Brasov, Khazar Lankaran si ASA Targu Mures.