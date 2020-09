Gigi Becali asteapta milioanele pe Man! "Nu e nici la 50% din potential!" Atacantul traverseaza o perioada exceptionala, dar ce e mai bun de abia acum urmeaza

Din articol FCSB - Slovan Liberec ar putea se fie amanat pentru sambata

Dennis Man are 8 goluri marcate in ultimele 4 partida, insa un antrenor din Liga 1 crede ca atacantul poate mai mult de atat.

Dennis Man devine din ce in ce mai bun si cele 15 milioane de euro cerute de Gigi Becali au sanse tot mai mari sa fie obtinute. Norwich este pe cale sa vanda un jucator la Barcelona si englezii ar putea sa faca o noua oferta pentru Man.

Atacantul a marcat cate un hattrick in ultimele doua meciuri jucate pentru FCSB si joi are ocazia sa iasa din nou in fata, in duelul din Europa League cu Slovan Liberec.

Marius Croitor, antrenorul de la Botosani, spune ca Man este intr-o continua crestere si potentialul sau maxim nu a fost atins.

"Daca stam sa il analizam pe Man, de cand a inceput sa apara, din punct de vedere fotbalistic, si ma refer aici la UTA, Steaua primii ani si Man de acum, este intr-o continua crestere. Iti da speranta ca el practic nici la 50% din potential nu este acum", a declarat Marius Croitoru, pentru Telekom Sport.

FCSB are in continuare 13 jucatori infectati cu Covid-19, iar oficialii echipei au trimis deja o solicitare catre UEFA pentru a cere amanarea partidei.

Printre jucatorii depistati pozitiv se afla si Florinel Coman, care era oricum accidentat si nu ar fi putut evolua cu Liberec. Dennis Man poate fi cel care aduce o noua calificare FCSB-ului:

"Steaua va avea intr-adevar o problema, fara Coman. Pentru ca una este sa ai doua benzi care fac diferenta, una e sa ai doar una. Iti este mai usor tie, ca adversar, sa il blochezi doar pe el. Fara Coman, va avea intr-adevar toata presiunea pe umerii lui", a mai spus Marius Croitoru.

