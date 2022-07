Patronul celor de la FCSB a spus că a vrut ”să râdă” de premierul maghiar Viktor Orban. Doar că declarațiile sale au provocat un adevărat iureș în rândul maghiarilor.

Gigi Becali: ”Am vrut să râd puțin de Orban. Și am făcut-o!”

Chiar și cei de la Sepsi i-au răspuns lui Gigi Becali, care a declarat că nu-i va lăsa pe covăsneni să câștige titlul în România.

„Mai mult am făcut-o așa, pentru că era vorba despre Orban, pe care nu prea-l înghit ca și conducător, și atunci am găsit acest motiv, printr-o conferință de presă, să râd puțin de Orban. Și am făcut-o! Am făcut-o în glumă, mai mult, și de fapt așa e. Păi ce să facem acum, dacă vin ungurii și câștigă campionatul la noi, înseamnă că e mare rușine.

Eu nu mai fac politică, să aducă bani cât mai mulți. Să aducă Orban bani la Sepsi OSK, să se bată cu mine. Eu am zis că o să mă bat cu Guvernul ungar.

Hai să ne batem, să vedem care e mai puternic, Sepsi OSK sau FCSB, Steaua. Nu? Nu vă convine că aveți un om care cât de cât mai are și o mică sevă de naționalism? Dacă nu le avem pe astea...”, a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport.

VIDEO - Declarațiile lui Gigi Becali din emisiunea Ora Exactă în Sport

Ce a scris presa din Ungaria despre declarațiile lui Gigi Becali

„România: Becali amenință Sepsi și guvernul Ungariei” este titlul materialului publicat de cel mai important cotidian de sport din Ungaria, Nemzeti Sport.

„După două înfrângeri în câteva zile (0-1 cu Saburtalo și 0-2 cu Rapid), Becali, care își schimbă des opiniile, a vorbit despre ieșirea sa din fotbal. Marți, însă, într-un cu totul alt ton, într-un stil agresiv și xenofob, a anunțat că e gata să investească 10 milioane de euro pentru ca Sepsi să nu iasă campioană”, a scris publicația citată.

Nemzeti Sport subliniază că FCSB nu a câștigat titlul în România din 2015 și a încheiat pe poziția secundă de șase ori în ultimele șapte sezoane. „În acest sezon, echipa nu a câștigat niciun meci și a înscris doar un gol, și acela din penalty. În schimb, Sepsi a luat Supercupa României, a strâns patru puncte în primele două etape de campionat și a câștigat în Conference League, 3-1 cu Olimpija Ljubljana”, mai notează jurnaliștii unguri.

Publicația index.hu a preluat, la rândul ei, declarațiile lui Becali, și scrie că patronul de la FCSB nu este la prima abatere. „În ultimii ani, Becali a avut discursuri pline de ură la adresa maghiarilor din Transilvania. El a mai spus, în trecut, că Viktor Orban este un pitic și că fotbalul feminin reprezintă un lucru satanic, împotriva naturii umane”, scrie ziarul citat.