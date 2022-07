Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că este dispus să investească şi 10 milioane de euro pentru ca formaţia sa să nu fie surclasată de Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, declarându-se „duşman” al premierului Ungariei, Viktor Orban, care a asistat săptămâna trecută la două meciuri în România.

„Dacă echipa asta la finalul turului este pe primul loc sau acolo, până în trei puncte faţă de CFR şi Craiova... că eu cu ei mă bat. Cu restul nu am treabă, nu mă bat eu cu restul... Să facă Rapidul ce vrea, e problema lor... Iar dacă Sepsi cumva se ridică, o să investesc eu mai mulţi bani ca Viktor Orban. Că nu îi las pe unguri să treacă peste FCSB niciodată în viaţa lor. Să nu se creadă că e ameninţare sau discriminare. Dar pe Sepsi OSK îi vom ţine mereu la respect acolo. Dacă ei prind putere, eu mai investesc 10 milioane de euro. Tot ce e neam cu Sepsi OSK îi voi spulbera... la fotbal, nu la altele. Viktor Orban poate să vină cât vrea el pe stadioane, că tot râul, ramul... aşa că, duşmani. Deci cât sunt eu în fotbal, Viktor Orban, pofta-n cui. Eu acum o să vreau să mă bat cu Guvernul Ungariei... ei să bage bani, eu să bag, să vedem care e mai tare. Îi invit la luptă. Sepsi OSK cu Viktor Orban şi eu cu FCSB. I-am aruncat mănuşa lui Viktor Orban-rusul, Viktor Orban-Putin”, a declarat Becali.

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a asistat, sâmbătă după-amiază, la meciul de fotbal dintre FK Csikszereda U18 şi reprezentativa U18 a Ungariei, organizat pentru a marca inaugurarea unei noi tribune la stadionul echipei din Miercurea-Ciuc. Viktor Orban a participat, în prima parte a zilei, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, unde a ţinut tradiţionalul său discurs, după care a venit la Miercurea-Ciuc pentru a lua parte la ceremonia de inaugurare a noii tribune a stadionului lui FK Csikszereda.

Joi, premierul Ungariei a asistat din tribunele stadionului din Sf. Gheorghe la victoria obţinută de Sepsi OSK în prima manşă a celui de-al doilea tur preliminar al Europa Conference League, cu Olimpija Ljubljana, scor 3-1.

Patronul echipei FCSB a anunţat totodată schimbări în lotul de jucători, precizând că a găsit un atacant pe vrea să-l transfere: „Tănase fără 3 milioane nu pleacă, eu am spus că nu îl dau. Pe Târnovanu nu îl dau, dacă nu speculez pe ăla care are valoare, ce fac? Nu are rost să îi fac o valoare acum, pentru că apar speculaţii. Am zis 10 milioane, pentru că eu trebuie să o iau bani mulţi pe Târnovanu. Dacă nici pe ce e bun nu iau bani mulţi, nu am cum să ţin fotbalul. Atacant am găsit unul, să vedem dacă pot să îl iau”.

Becali a criticat evoluţiile unor jucători cu salarii mari, care sunt "bezmetici" când intră pe teren.

„Salariile la jucători e posibil să le fac mai mari, dar acum sunt la o răscruce. Depinde de calificare şi de campionat, de vânzare. Eu nu mai vreau să dau bani de la mine, decât dacă ridică Viktor Orban capul, atât. Dar dacă văd că avem performanţă şi avem bani eu ridic salariile. Dar sunt unii jucători care iau 14-15.000 de euro pe lună şi de fapt nu merită nici 1.500. Nu vreau să dau nume, dar când îi bagi zici că sunt bezmetici pe teren. Dar ce pot să le fac, au nişte contracte şi trebuie să le respect. Iar eu le respect, n-am ce face. E greşeala mea”, a mai spus Becali.

Patronul echipei de fotbal FCSB, Gigi Becali, a anunţat, marţi, într-o conferinţă de presă, că Nicolae Dică îi va succeda lui Anton Petrea în funcţia de antrenor principal, precizând că acesta nu a cerut un salariu, ci să fie plătit în funcţie de performanţă.

Fostul fotbalist Nicolae Dică (42 de ani), care s-a făcut remarcat la Steaua ca jucător, se află la cel de-al doilea său mandat ca antrenor la FCSB, el pregătind echipa bucureşteană în perioada 2017-2018.