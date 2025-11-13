Gigi Becali a pus tunurile pe Alibec! Ce se întâmplă cu „bomba bombelor” la FCSB

Gigi Becali a pus tunurile pe Alibec! Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu &bdquo;bomba bombelor&rdquo; la FCSB Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Gigi Becali a anunțat ce se întâmplă cu Denis Alibec.

TAGS:
zimaGigi BecaliFCSBDenis AlibecSuperliga
Din articol

FCSB a remizat în runda trecută din Superliga cu FC Hermannstadt, scor 3-3 și a întrerupt seria de victorii consecutive în campionat.

Denis Alibec a rămas pe banca de rezerve chiar dacă era vizibil faptul că FCSB avea nevoie de cât mai mulți oameni de atac în finalul partidei de la Sibiu.

Gigi Becali a lămurit situația lui Denis Alibec la FCSB: „Mi-e frică să-l bag”

Denis Alibec se află într-o situație complicată de când a venit la FCSB. Gigi Becali, care îl anunța în vară pe atacant drept „bomba bombelor”, dar acum a recunoscut că îi e frică să îl introducă pe teren.

Patronul lui FCSB a dezvăluit că momentan Alibec este ieșit din calcule.

„Nu știu dacă mai contăm pe el (n.r. – pe Alibec). Acum e posibil să intre, să vedem. De câte ori l-am băgat, nimic nu a făcut. Mi-e frică să-l bag. Mi-e teamă că iarăși nu face nimic. Lui ”, a spus Gigi Becali, conform Fanatik.

Atacantul a fost doar pe banca de rezerve în ultimele trei partide ale campioanei României și a jucat ultima oară în partida din Cupa României cu Gloria Bistrița.

FCSB se află pe locul nouă în Superliga, la 15 puncte de liderul Rapid și la cinic de ultimul loc ce duce în play-off.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
Centrul Londrei, transformat &icirc;ntr-un &bdquo;oraș de corturi&rdquo;: migranți rom&acirc;ni, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă
ARTICOLE PE SUBIECT
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: &rdquo;Nu ai cum să faci așa&rdquo;
MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: &rdquo;La revedere! Mă risc și gata&rdquo;
Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile
ULTIMELE STIRI
O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: &bdquo;At&acirc;t de multă calitate&rdquo;
O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: „Atât de multă calitate”
Un fotbalist rom&acirc;n debutează astăzi la naționala Ungariei!
Un fotbalist român debutează astăzi la naționala Ungariei!
Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: &bdquo;Am luat decizia corectă&rdquo;
Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă”
C&acirc;te zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Câte zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Dinamo, vizitată de ambasadorul Rom&acirc;niei &icirc;naintea meciului decisiv de azi din Champions League! &rdquo;Și nu, ambasadorul nu e cel &icirc;n costum&rdquo;
Dinamo, vizitată de ambasadorul României înaintea meciului decisiv de azi din Champions League! ”Și nu, ambasadorul nu e cel în costum”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Mutarea rezolvată de Gigi Becali: &rdquo;E la FCSB. Va fi un mare c&acirc;știg&rdquo;

Mutarea rezolvată de Gigi Becali: ”E la FCSB. Va fi un mare câștig”

Gigi Becali i-a adus soția &icirc;n Rom&acirc;nia ca să &icirc;l țină &rdquo;din scurt&rdquo;: &rdquo;I-am plătit bilet!&rdquo;

Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Gigi Becali pune la cale marea lovitură: Mirel Rădoi la FCSB! Toate detaliile

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a Rom&acirc;niei: &rdquo;Arăta groaznic! A fost devastat&rdquo;

Ce s-a ales de stadionul fostei campioane a României: ”Arăta groaznic! A fost devastat”

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gata: un nou stadion de cinci stele a primit undă verde: 30.000 de locuri și 230 de milioane de euro

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: &rdquo;&Icirc;l dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!&rdquo;

Gigi Becali a recunoscut țeapa luată de FCSB: ”Îl dau pe 300.000 de euro ca pe Ștefănescu!”



Recomandarile redactiei
Emiratele Arabe Unite - Irak, &icirc;ncă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
Emiratele Arabe Unite - Irak, încă o șansă pentru Cosmin Olăroiu la calificarea la CM 2026!
O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: &bdquo;At&acirc;t de multă calitate&rdquo;
O onoare pentru orice jucător de la Barcelona! Iniesta a vorbit la superlativ despre el: „Atât de multă calitate”
Un fotbalist rom&acirc;n debutează astăzi la naționala Ungariei!
Un fotbalist român debutează astăzi la naționala Ungariei!
Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: &bdquo;Am luat decizia corectă&rdquo;
Carlo Ancelotti nu regretă plecarea de la Real Madrid: „Am luat decizia corectă”
C&acirc;te zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Câte zeci de mii de fani l-au aclamat pe Lionel Messi la antrenamentul Argentinei de la Elche
Alte subiecte de interes
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai experimentaților Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Cum le-a dat discret peste nas Șucu mai "experimentaților" Becali, Varga, Rotaru și Mititelu, la prezentarea lui Șumudică
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Gigi Becali a reacționat imediat după ce Marius Șumudică a semnat cu Rapid
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează &icirc;n cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a &icirc;nfruntat două cluburi din Rom&acirc;nia
Thomas Darazs, antrenorul lui LASK, debutează în cupele europene contra lui FCSB! Ca jucător a înfruntat două cluburi din România
LASK Linz - FCSB, &icirc;n play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
LASK Linz - FCSB, în play-off-ul Europa League, de la ora 20:00, EXCLUSIV pe VOYO!
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oric&acirc;nd echipa lui Gică Hagi! &Icirc;nțelegerea pe care o are cu Regele
Abia revenit la Farul Constanța, Denis Alibec poate părăsi oricând echipa lui Gică Hagi! Înțelegerea pe care o are cu "Regele"
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
Denis Alibec, salariu de boier la Farul! A devenit cel mai bine plătit fotbalist din istoria clubului
CITESTE SI
Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

stirileprotv Primele detalii din ședința de la Cotroceni despre tăierea pensiilor magistraților: Trei ore de discuții fără niciun rezultat

Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi &bdquo;accidentat&rdquo; mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

protv Prezentatoarea TV acuzată că are o viață intimă mult prea activă. Ar fi „accidentat” mai mulți sportivi cunoscuți. Reacția ei

30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat &icirc;nceputul unei Rom&acirc;nii care și-a luat destinul european &icirc;n propriile m&acirc;ini

stirileprotv 30 de ani de PRO TV. 2007 - Anul care a marcat începutul unei Românii care și-a luat destinul european în propriile mâini

Un om de afaceri din Prahova, trimis &icirc;n judecată pentru camătă. A dat &icirc;mprumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

stirileprotv Un om de afaceri din Prahova, trimis în judecată pentru camătă. A dat împrumuturi ilegale de aproape 30 de milioane de euro

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!