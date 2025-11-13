Gigi Becali a pus tunurile pe Alibec! Ce se întâmplă cu „bomba bombelor” la FCSB

FCSB a remizat în runda trecută din Superliga cu FC Hermannstadt, scor 3-3 și a întrerupt seria de victorii consecutive în campionat.

Denis Alibec a rămas pe banca de rezerve chiar dacă era vizibil faptul că FCSB avea nevoie de cât mai mulți oameni de atac în finalul partidei de la Sibiu.



Gigi Becali a lămurit situația lui Denis Alibec la FCSB: „Mi-e frică să-l bag”



Denis Alibec se află într-o situație complicată de când a venit la FCSB. Gigi Becali, care îl anunța în vară pe atacant drept „bomba bombelor”, dar acum a recunoscut că îi e frică să îl introducă pe teren.

Patronul lui FCSB a dezvăluit că momentan Alibec este ieșit din calcule.