Astfel, oltenii sunt acum pe locul patru, cu 29 de puncte, la un punct de următoarea clasată, Dinamo, și la șase distanță de noul lider al campionatului nostru, Rapid. Craiova s-a mișcat repede și l-a adus deja pe Filipe Coelho (45 de ani), care le-a mai pregătit deja pe Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense.



Gigi Becali l-a sunat pe Mirel Rădoi: îl vrea director tehnic la FCSB!



Cât despre Rădoi, acesta ar putea fi protagonistul unei reveniri de senzație. Nu la Universitatea Craiova, ci la FCSB, echipa la care a scris istorie ca jucător și la care și-a început cariera de antrenor. Din informațiile obținute de PRO TV, Gigi Becali e gata să dea marea lovitură și să-i ofere finului său postul de director tehnic al echipei, urmând să fie ”șeful” lui Elias Charalambous, dar și al lui Mihai Pintilii.



Rămâne de văzut dacă o eventuală mutare a lui Rădoi la FCSB ca director tehnic s-ar concretiza, având în vedere că, în ultimii ani, fostul selecționer a activat doar ca antrenor principal.



FCSB a fost prima echipă din cariera de antrenor a lui Mirel Rădoi. În 2015, după titlul câștigat de Costel Gâlcă, Gigi Becali i-a dat echipa ”pe mână” finului său, dar acesta a rezistat doar cinci luni, timp în care a prins 29 de meciuri și a ratat prezența în cupele europene.



Filipe Coelho, prezentat la Universitatea Craiova



Portughezul Filipe Coelho este antrenorul ales de șefii din Bănie pentru a se ocupa de prima echipă.



”Filipe Coelho este noul antrenor principal al Științei!



Universitatea Craiova a ajuns astăzi la o înțelegere cu portughezul Coelho pentru a prelua conducerea echipei. Îi dorim mult succes în Cetatea Băniei!



Noul tehnician al Științei a lucrat timp de 7 ani alături de Paulo Bento la Naționala Coreei de Sud și a Emiratelor Arabe Unite. Ca antrenor principal a activat la Leixoes, Casa Pia și Vilafranquense”, se arată în anunțul clubului.

