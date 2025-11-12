După 16 etape desfășurate în sezonul regulat, campioana en-titre a bifat doar cinci victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șase înfrângeri.



În ultima rundă, formația dirijată de Elias Charalambous a remizat 3-3 cu FC Hermannstadt, la Sibiu, și a pierdut două puncte importante în lupta pentru accederea în play-off.



Roș-albaștrii se află la cinci lungimi în spatele Farului Constanța, ultima ocupantă din zona de play-off



Gigi Becali dă jos milităria din pod la FCSB: ”La revedere! Mă risc și gata”



Gigi Becali, patronul lui FCSB, plănuiește să schimbe tactica la gruparea roș-albastră. Finanțatorul susține că vrea să joace cu doi mijlocași ofensivi de acum, nu cu închizători.



”O să fac altfel. Dacă tot e situația care e, mă risc. La revedere! De ce să mai joc cu Șut și Lixandru? Lixandru unde era când am luat primul gol? De ce să joc cu mijlocași defensivi? O să joc cu doi mijlocași ofensivi, și cu Cisotti, și cu Olaru.



Să joace Tănase decar, și joci tu la mijloc cu Cisotti. Nu mai joc cu închizători. Joacă ăștia trei: Tănase, Olaru și Cisotti, care dirijează jocul. O să fie Modric. Ce, Modric era mare închizător?



Am zis să intre Stoian și să jucăm cu trei fundași. Au spus că nu avem exercițiu. Trei fundași și Cisotti la mijloc. Îl bag la mijlocul terenului. Și de Tavi Popescu mi-a plăcut. Nu a pierdut nicio minge. O să joace și el”, a spus Gigi Becali la fanatik.

