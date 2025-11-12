La pauză a fost introdus Daniel Bîrligea, atacantul lui FCSB cotat la 5 milioane de euro de site-urile de specialitate, care spre finalul actului secund a încasat două cartonașe galbene pentru proteste și a fost eliminat.



MM Stoica i-a dat dreptate lui Gigi Becali și a urecheat un fotbalist de la FCSB: ”Nu ai cum să faci așa”



După meci, Gigi Becali, patronul lui FCSB, a anunțat că o să-l amendeze cu 20.000 de euro pe Bîrligea pentru gestul făcut la Sibiu, care, mai mult sau mai puțin, a făcut-o pe FCSB, prin absența lui, să piardă două puncte.



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit pe acest subiect în direct la televiziunea Prima Sport și i-a dat dreptate finanțatorului campioanei en-titre.



Oficialul roș-albaștrilor a ținut să puncteze și faptul că un astfel de comportament, cel al lui Daniel Bîrligea, este de netolerat la FCSB



”S-au calmat spiritele, s-au calmat. Eu mă consider vinovat că mulți jucători trebuiau să fie amendați atunci când am spus că-i amendat. Dar, până la urmă, nu conducem cu mână de fier.



Dar, până la urmă, Gigi chiar are dreptate. De foarte multe ori am contestat public sau în privat ce spune. Dar, de data asta, are dreptate 100%. Nu ai cum să te comporți în halul ăsta”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.



Daniel Bîrligea va absenta de la meciul lui FCSB cu Petrolul Ploiești din etapa #17. Confruntarea va avea loc sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 20:30, și va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.



FCSB, locul 9 în clasament



După 16 etape desfășurate din sezonul regulat, formația dirijată de Elias Charalambous a bifat cinci victorii, la care s-au adăugat cinci rezultate de egalitate și șase eșecuri.



FCSB a înregistrat, așadar, 20 de puncte și se situează la cinci lungimi de Farul Constanța, care ocupă ultimul loc din zona de play-off.

