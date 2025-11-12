Victor Angelescu, acționarul minoritar de la Rapid, a fost stupefiat de selecția făcută de Mircea Lucescu la națională pentru ultimele două meciuri din campania de calificare la Campionatul Mondial din 2026.



În fapt, oficialul din ”Grant” a fost nemulțumit de faptul că selecționerul nu l-a mai convocat pe Alex Dobre, care a prins meciuri la națională atât în acțiunea din luna septembrie, cât și în cea din octombrie.



Angelescu a preferat să dezbată acest subiect legându-se de convocarea lui David Miculescu. În subsolul știrii este pasajul cu declarațiile acționarului.



MM Stoica, replică acidă pentru Victor Angelescu: ”La Famalicao a fost zero! Nu există comparație”



Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a avut un răspuns tăios pentru Angelescu. Oficialul campioanei en-titre a sugerat că Miculescu este un jucător net-superior lui Dobre.



”Am altă părere. În primul rând, Dobre trebuie să joace în cupele europene ca să-i vedem valoarea, că dacă baţi pe Slobozia, da… cifrele astea nu se pun. Dobre e de picior drept, Miculescu e de picior stâng. În al doilea rând, fotbalul e făcut din două faze: defensiv şi ofensiv. Aici nu există comparaţie, nu există comparaţie.



Ce a făcut Miculescu anul ăsta? A dat pasă de gol la 0-0 în play-off, în meci de multe milioane de euro, cu Aberdeen, în retur a scos penalty cu eliminare şi s-a terminat calificarea. Singura victorie pe care noi am obţinut-o în deplasare, unde Aston Villa a pierdut, la Deventer, cu Go Ahead Eagles, de care mulţi făceau băşcălie… Miculescu a dat gol, pe care cei de la UEFA l-au prezentat artistic.



Sunt de acord într-un singur lucru spus de Victor Angelescu: că nu există comparaţie (n.r. în sens invers). Nimeni nu spune că Dobre nu are cifre în campionatul nostru, dar nu vorbesc despre cele din campionat.



Dobre, la Famalicão, a avut cifre zero. Vorbesc despre evoluţia unui fotbalist într-o competiţie europeană importantă. Pot spune multe meciuri. Un fotbalist, ca să se poată trage concluzii, trebuie să joace şi să aibă cifre în Europa. Eu spun doar că acolo se vede valoarea unui fotbalist cu adevărat, nu la meciurile din campionatul nostru”, a spus MM Stoica la Prima Sport.



Ce a spus Angelescu



”Este golgheterul campionatului, unul dintre cei mai în formă jucători, a și fost convocat la ultimele meciuri. Normal că m-a mirat. Noi am încercat tot timpul să nu comentăm [selecția], indiferent că este Mircea Lucescu sau altcineva, dar mă miră, da. Nu are cum să nu te mire.



Ce pot spune este nu s-a certat cu nimeni, a fost foarte OK la națională, prima dată (n.r. - în septembrie) a și fost folosit în ambele meciuri. Dacă mă întrebi pe mine, este cel mai în formă jucător, dar nu suntem noi puși acolo, este Mircea Lucescu. El face selecția. (...)



Încerc tot timpul să fiu foarte corect și am spus că FCSB, din punctul meu de vedere, are cel mai bun lot. Dar nu cred că există niciun fel de comparație între Dobre și Miculescu. Dobre este mult mai bun decât Miculescu!



FCSB are jucători precum Olaru, Tănase, Bîrligea... Nu ai cum să spui că Bîrligea nu este între primii 2-3 atacanți, dar Dobre este, de departe, cea mai bună extremă dreapta din România. O spun și cifrele. Nu există [comparație], din toate punctele de vedere: viteză, forță...



Să nu înțelegeți [greșit], Miculescu este foarte bun, dar Dobre este cel mai bun jucător al Rapidului și unul dintre cei mai buni din campionat. Are 9 goluri, toate din acțiune dacă nu mă înșel. Dobre merita, dar este decizia antrenorului”, a spus Angelescu, tot la PrimaSport.

