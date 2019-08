Gigi Becali a primit raspunsul final de la antrenorul pe care-l dorea la FCSB: "Nu plec pana la vara de aici! Ne-am autoimpus play-off-ul!" Tehnicianul a rabufnit la conferinta de presa

Lui Gigi Becali nu-i iese nimic.

Edi Iordanescu, antrenorul celor de la Gaz Metan, a izbucnit la conferinta de presa de dupa meciul cu Poli Iasi. Chiar daca rezultatul final era unul care trebuia sa-l bucure pe tehnician, acesta a tinut sa vorbeasca la conferinta de presa despre lipsa de implicare a conducerii clubului in momentele de tensiune care apar in jurul echipei.

Mai mult, Edi Iordanescu a transmis ca va ramane la Medias pana la vara si ca si-a impus calificarea in play-off cu echipa sa actuala. Astfel, antrenorul inchide usa posibilei plecari la FCSB.

"Cauzele nu o sa le spun niciodata, pentru ca fac parte din intimitatea echipei. Sunt lucruri care pot sa fie facute mai bine aici, in interiorul clubului. Au fost presiuni asupra clubului, dar nu vreau eu sa le dezvolt. Trebuia sa vorbeasca un conducator al acestei echipei. Eu vreau si lucruri interne schimbate! Am vrut sa trezesc si echipa. Nu plec pana la vara de aici si sunt foarte implicat. Ne-am autoimpus play-off-ul! Nimeni din club nu mi-a cerut asta!



Dar din vara vreau ca lucrurile pe care eu le semnalez sa fie rezolvate! Altfel nu-mi gasesc motivatie. Eu sunt atasat de loc, de oras si de comunitate. Am casa inchiriata aici si dorm pe la stadion. Nu cred ca am dormit zece nopti in casa mea... Aici ma refugiez si sunt atasat de suporterii de aici si d-asta vreau stabilitate.



Cred ca e datoria conducerii sa clarifice (n.r. ca un membru al Comitetului Director de la Transgaz face presiuni ca Hermannstadt sa joace la Medias). Nu vreau sa intru eu in discutiile astea, dar am o pozitie. Daca vrem sa-i ajutam, pentru ca suntem colegi de judet si inainte de toate romani, cred putem sa ne ajutam. Eu nu inchid usa cuiva, dar totul se poate face intr-un anumit context si intr-o conjunctura. si nu cu forta si cu pumnul in gura! Mie mi-a ajuns la urechi ca ori iesim de aici cu totul, ori acceptam o colaborare!



Aici e casa noatra, aici avem vestiarul, aici sunt tabieturile noastre. in hotelul asta dorm, la stadion. Nu cred ca este normal sa se puna asa problema. Cine nu pricepe fenomenul si nu intelege ce reprezinta Gazul pentru aceasta comunitate sa fie mai temperat, sa rezolve lucrurile civilizat si nu pe pozitii de forta! Nu acceptam sa ne jucam. Noi aici locuim, aici stam, muncim si vrem sa fim la noi acasa, nu cu musafiri in sufragerie permanant", a declarat Iordanescu, la conferinta de presa de la finalul partidei.