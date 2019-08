"Piturca sau Edi Iordanescu nu ar accepta sa fie criticati si slugarnici in public!” De ce nu poate Becali sa ajunga la niciunul din cei doi

Fostul director al Scolii Federale de Antrenori spune ca a mai intalnit la un seic din Kuweit modul de lucru "loz in plic"al lui Gigi Becali.

Gabriel Chirea

gabriel.chirea@protv.ro



Mircea Radulescu (77 ani), fost director al Scolii Federale de Antrenori din cadrul FRF (2001-2011), antrenor la Sportul Studentesc, Rapid si Universitatea Craiova si selectioner al Romaniei, Egiptului, Siriei si Algeriei, a vorbit despre situatia dificila a tehnicienilor de la FCSB, filosofia patronului Gigi Becali si solutia ca echipa sa nu mai fie bulversata de interferentele dintre finantator si antrenori.

„Eu urmaresc atent evolutia FCSB, pentru ca este o echipa de la care asteptam mult, si pe plan national, si pe planul cupelor europene, si pe planul jucatorilor pe care sa-i ofere echipelor nationale. Si, din pacate, sezonul asta a inceput cum nu se poate mai defectuos. Inca de la numirea sa, Bogdan Andone a surprins pe foarte multa lume, prin lipsa sa de experienta la nivelul Ligii 1 si, mai cu seama, la o formatie atat de pretentioasa cum este FCSB. Dar asta a fost alegerea patronului. Eu cred ca a fost un compromis.



"BOGDAN ANDONE, SERIOS SI PASIONAT, DAR PENTRU ANUMITE ESALOANE"

Cu toate ca Bogdan Andone nu este un antrenor rau, este chiar foarte serios, foarte preocupat, il cunosc inca de pe bancile scolii de antrenori. Pasionat, traieste fenomenul... Dar pentru anumite esaloane. In meseria asta a noastra se pot sari niste trepte, dar nu era cazul lui. El a aratat ca s-a straduit, dar nu a putut sa treaca peste niste trepte. Probabil ca nivelul sau ar fi fost sa preia un contract la un club cu pretentii mai mici, de Liga 1 sau de Liga 2, pentru ca mai avea nevoie de experienta. Sau niciodata in viata lui nu ar fi putut sa fie la o echipa cu pretentii asa de mari cum este FCSB.

Aici mai tine si de antrenor, pentru ca ar fi putut sa refuze el de la inceput. Putea sa aprecieze cam cum stau lucrurile si sa vada ca nu i se potrivea rolul asta. Putea sa renunte de la inceput. El este inca la inceput de cariera, pentru el viata si meseria de antrenor nu s-au terminat. Trebuie sa se odihneasca putin si sa astepte un nou contract, dar sa faca o alegere mai buna, decat cea pe care a facut-o acum.

"FILOSOFIA LUI BECALI: 'FAC CE VREAU PE BANII MEI!' "



Greseste cine crede ca nu se poate colabora cu un patron ca Gigi Becali. Sau, pur si simplu, nu stie cum sa se comporte. Majoritatea antrenorilor, care au fost la echipa in ultimii ani si care au plecat, au avut ca explicatie pentru esec faptul ca s-a implicat in problemele directe ale echipei, in formarea primului „11”, in schimbari... Acest patron nu va renunta niciodata la acest stil de lucru, pentru ca filosofia lui este ‚Pe banii mei fac ce vreau!’. Este o filosofie pe care, la prima vedere, nu poti sa o contrazici. Intr-adevar, pe banii lui face ce vrea.

In aceste conditii, la semnarea contractului cu un antrenor, trebuie plecat de aici. ‚Domnule Becali, pentru a reusi sa facem performanta, spuneti-mi de la inceput ce trebuie sa fac eu, ca antrenor!’. In felul acesta, prin negocieri, prin explicatii, prin aducerea in discutie a unor momente viitoare pe care trebuie sa le anticipezi - rezultate mai slabe, o repriza mai proasta, o forma mai slaba a echipei sau a unui jucator, accidentari - trebuie sa se ajunga la o solutie buna pentru club, adica cine are dreptul de veto. Si totul sa fie trecut clar in contract. Niste antrenori cu o anumita experienta, hai sa zicem Victor Piturca sau Edi Iordanescu, nu suporta sa fie demontati si criticati in fata opiniei publica. Sau inferiorizati, sau subestimati, sau slugarniciti... Daca se trec clar in contract aceste prevederi, atunci stiu si antrenorii, stie si domnul Becali, stie si opinia publica care sunt termenii cu care se pleaca la drum.



A MAI INTALNIT MODUL DE LUCRU AL LUI BECALI LA UN SEIC DIN KUWEIT

La noi astfel de colaborari nu au fost discutate clar de la inceput, apar pe parcurs si apare si o pierdere a personalitatii, o injosire, o deprofesionalizare. Daca se stie de la inceput, nu poti sa te mai plangi mai tarziu. Eu am mai antrenat si prin alte tari si am intalnit in drumurile mele, la o echipa de club din Kuweit, o situatie oarecum asemanatoare. Era un staff tehnic din Serbia, iar antrenorul mi-a zis clar ‚Avem echipa de mijlocul clasamentului, nu avem jucatori foarte buni, dar avem salarii mari si vrem sa ramanem cat mai mult’. Dar regula era ca formatia o face seful cel mare, care era un seic. Inainte de meci antrenorii si jucatorii asteptau sa vina plicul cu echipa. Si toata lumea stia treaba asta - spectatori, presa, toata lumea... Si nu mai existau comentarii, pentru ca s-a discutat de la inceput cum vor sta lucrurile. Antrenorii acceptau acest gen de colaborare, eu l-am numit 'loz in plic', si totul era clar”, a declarat Mircea Radulescu pentru Sport.ro