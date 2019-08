Seara INFERNALA pentru Vlad! A gresit la gol, apoi s-a accidentat si a trebuit sa iasa din teren. Edi Iordanescu l-a luat in brate

Vlad a fost criticat dur de Becali pentru erorile din campionat, dar a prins din nou poarta in meciul de la Medias.

Vlad a gafat insa din nou decisiv. In minutul 17, a scapat in fata sutul trimis in forta de Marius Constantin din lovitura libera, iar Olaru a impins mingea in plasa.



Vlad a continuat sa fie ezitant. N-a ingheiat repriza in teren. In minutul 35, s-a accidentat si n-a mai putut continua. In locul sau a intrat Balgradean, care initial se dorea sa fie menajat pentru returul cu Guimaraes din Europa League. Pe margine, Edi Iordanescu l-a asteptat si l-a luat in brate pe Vlad la iesirea din teren.