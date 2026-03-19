Manchester City ocupă poziția secundă în clasamentul din Premier League, cu 61 de puncte. După 30 de etape, gruparea de pe ”Etihad” a bifat 18 victorii, la care s-au adăugat șapte rezultate de egalitate și cinci înfrângeri.

Un antrenor din La Liga s-a autopropus la Manchester City: ”Sunt pregătit”

Michel, antrenorul echipei din La Liga, Girona, care este deținută de City Football Group, compania care deține și Manchester City, a fost întrebat dacă se simte pregătit să preia un club de anvergura ”cetățenilor”.

El a punctat că e gata în orice moment să facă pasul la gruparea de pe ”Etihad”.

”Da, sunt pregătit! Mă simt pregătit să antrenez orice echipă. Nu știu însă dacă și ei văd asta. E clar că nu e același lucru, dar eu am abilitatea să mă adaptez și chiar vreau să experimentez asta”, a spus Michel, potrivit Mundo Deportivo.

Michel, antrenor la Huesca și Rayo Vallecano înainte să o preia pe Girona

La Girona, Michel a bifat 211 apariții pe banca tehnică din 2021 și a înregistrat o medie de 1,48 puncte pe meci, conform statisticilor oferite de site-ul de specialitate Transfermarkt.

Girona ocupă locul 12 în clasamentul din La Liga cu 34 de puncte. Opt victorii, 10 remize și 10 eșecuri a bifat clubul până acum.