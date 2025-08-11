Golul lui Raul Rotund, din minutul 19, a fost suficient pentru ca ialomițenii să plece cu toate cele trei puncte.



Campioana a dominat după pauză, a ratat câteva ocazii importante, dar nu a găsit drumul spre gol. După meci, Gigi Becali a trecut de la critici la decizii ferme.



Gigi Becali a numit ”indispensabilul” de la FCSB: ”Nu mai poate să lipsească”



Patronul l-a făcut praf pe Mihai Lixandru, scos la pauză, și a anunțat că Vlad Chiricheș va fi om de bază la mijlocul terenului.



”Nu mai fac încercări. Chiricheș nu mai poate să lipsească de la mijlocul terenului”, a declarat Becali la Digi Sport.



Veteranul de 35 de ani a fost rezervă cu Unirea Slobozia, cel mai probabil menajat pentru returul cu Drita din preliminariile Europa League.



Fundaș central de meserie, ”Chiri” a fost reprofilat de Becali ca mijlocaș defensiv, pentru a aduce calm și legătură între compartimente.



FCSB, în picaj liber după înfrângerea cu Slobozia



În urma acestei înfrângeri cu Unirea Slobozia, FCSB a ajuns pe locul 12 în Liga 1. Campioana are numai patru puncte, după primele cinci etape disputate. Din sezonul 2019/2020 nu a mai avut FCSB un start atât de slab în campionat.



După această partidă, FCSB se pregătește pentru returul cu Drita, programat joi, de la ora 21:00, EXCLUSIV pe VOYO!

