A fost alături de Luis Enrique la prima echipă a celor de la „Los Celestes”, unde a contribuit inclusiv la semifinala Europa League în sezonul 2016/2017.

Covelo este un nume respectat în Europa, cu o experiență de 12 ani la Celta Vigo, unde a lucrat în special cu echipele juvenile.

"Eduardo Covelo este noul director tehnic al Academiei Științei!

Clubul Universitatea Craiova întărește sectorul juvenil și a ajuns astăzi la un acord cu spaniolul care a activat timp de 12 ani la Celta Vigo ca manager al academiei și ca director tehnic, care a creat și implementat o nouă metodologie în club. A lucrat în trecut la primă echipă a celor de la „Los Celestes” alături de Luis Enrique.

Cu Eduardo Covelo în club, Celta Vigo ajungea în semifinalele Europa League în sezonul 2016/2017.

„Provocarea de la Universitatea Craiova o văd ca pe o oportunitate fantastică de a ajuta clubul să construiască o fundație solidă pentru viitor. Provocarea este de a dezvolta o metodologie clară și consistentă care să conecteze toate categoriile de grupe de juniori între ele cu prima echipă, îmbunătățind în același timp parcursul pentru jucătorii talentați. Vom încerca să adăugăm la ceea ce se face deja bine și procese care s-au dovedit a funcționa în alte țări și la alte cluburi profesioniste, dar respectând contextul propriu existent în România.

Principalele obiective sunt acelea de a crea o cultură de înaltă performanță în academie, îmbunătățirea dezvoltării jucătorilor și antrenorilor și asigurarea faptului că, în viitor, cei mai talentați juniori sunt pregătiți să concureze la cel mai înalt nivel pentru a ajunge prima echipă.

Am peste 20 de ani de experiență în fotbalul profesionist și ultimii 12 ani de experiență în metodologia fotbalistică și dezvoltarea talentelor, inclusiv mentorat pentru antrenori și proiectare de strategii pe termen lung pentru academii. Am lucrat cu toate categoriile de fotbaliști, concentrându-mă întotdeauna pe îmbinarea dezvoltării tehnice, tactice, fizice și mentale.”

Bun venit în familia alb-albastră și mult succes!", a scris clubul pe Facebook.

