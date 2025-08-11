Londonezii au plătit aproximativ 30 de milioane de euro pentru Drăgușin clubului Genoa, astfel că fundașul crescut în academia lui Juventus a depășit nume uriașe precum Adrian Mutu sau Cristi Chivu.

Radu Drăgușin: ”E o responsabilitate în plus să fiu cel mai scump fotbalist român din istorie!”

Cu toate că este cel mai scump fotbalist din istoria fotbalului românesc, fundașul lui Spurs susține că nu se gândește niciun moment la acest aspect.

Cu toate acestea, internaționalul român spune că acest lucru reprezintă o presiune în plus pentru el și încearcă întotdeauna să se ridice la nivelul așteptărilor.

”Niciodată nu mă gândesc la acest lucru (n.r. că este cele mai scump fotbalist român din istorie). Încerc să demonstrez acest lucru pe teren, pe mine nu mă reprezintă aceste cifre.

Cu siguranță este o responsabilitate în plus, dar toată viața am încercat să fiu cât mai corect, să nu fiu un exemplu prost și să țin ștacheta cât mai sus”, a spus Radu Drăgușin într-un interviu acordat pentru FRF TV.

