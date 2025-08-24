Înaintea partidei cu FC Argeș de pe Arena Națională, programată să înceapă la ora 21:30, Elias Charalambous a anunțat echipa de start, iar marea surpriză este prezența lui Denis Alibec în poziția de atacant central încă din primul minut.



Tehnicianul cipriot a mizat pe o formulă ofensivă, în care Alibec va fi susținut în benzi de Toma și Cisotti. La mijloc, trio-ul este format din Olaru, Lixandru și Florin Tănase. În defensivă, cuplul de fundași centrali este alcătuit din Graovac și Ngezana, o altă noutate importantă.



FCSB vine după o remiză obținută în cupele europene și caută să-și revină în campionat, unde a înregistrat două înfrângeri consecutive pe teren propriu, o contraperformanță nemaiîntâlnită din 2019.



Roș-albaștrii, sub presiune pe Arena Națională



Campioana are nevoie urgentă de puncte pentru a nu pierde contactul cu primele clasate, însă misiunea nu se anunță simplă. FC Argeș, sub comanda lui Bogdan Andone, un fost antrenor al roș-albaștrilor, a demonstrat deja că poate produce surprize în acest start de sezon, reușind să o învingă pe CFR Cluj în deplasare cu 2-0.



De partea cealaltă, piteștenii vin cu un moral bun, deși statistica duelurilor directe nu le este favorabilă. FCSB s-a impus în șapte dintre ultimele zece confruntări din Superligă.



Echipele de start pentru FCSB - FC Argeș:



FCSB: Târnovanu - Creţu, Graovac, Ngezana, Radonovic - Olaru, Lixandru, Tănase - Toma, Alibec, Cisotti



Rezerve: Zima, Şut, Miculescu, M. Popescu, O. Popescu, Edjouma, Politic, Chiricheş, Pantea, Alhassan, Stoian, Thiam



FC Argeş: Lazar - Fernandez, Tudose, Sadriu - Oancea, Rădescu, Gimenez, Blagaic, Briceag - Caio, Bettaieb

