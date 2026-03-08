Elias Charalambous și Mihai Pintilii au demisionat după ultimul meci al echipei, iar patronul Gigi Becali a găsit rapid o soluție.

Finanțatorul roș-albaștrilor a anunțat că noul antrenor va fi Mirel Rădoi, care va prelua echipa începând de marți, 10 martie.

Gigi Becali a intrat în direct la TV și l-a comparat cu Gică Hagi

Intrat în direct la Digi Sport, Becali a făcut o paralelă între Mirel Rădoi și Gheorghe Hagi, fostul mare jucător al României, care s-a retras recent de pe banca tehnică a Farul Constanța.

„Și Hagi, și Mirel sunt patrioți când vine vorba de echipa națională. Fotbalul le-a dat multe. El a zis: «Nașule, vin și în contextul în care pot ajuta echipa națională». Nu mă interesează pe mine asta, dar sunt șase jucători acolo... avem barajul cu Turcia. Nu știu, nici nu mă interesează. El a zis că îl interesează barajul. Pe mine nu. E și contextul ăsta”, a declarat Becali.

România se pregătește pentru duelul decisiv din play-off-ul pentru Cupa Mondială FIFA 2026. Tricolorii vor juca joi, 26 martie, semifinala cu Turcia, la Istanbul, pe stadionul Beşiktaş Park, de la ora 19:00.

În cazul unei victorii, România va disputa finala play-off-ului în deplasare, marți, 31 martie, contra câștigătoarei duelului dintre Slovacia și Kosovo.